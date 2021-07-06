З кого тепер стягуватимуть борги

Раніше борги списували лише з тих, хто заборгував аліменти. Тепер же ж це правило поширюють на всіх боржників, які потрапили до реєстру боржників.

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За що можуть списати борг, згідно з наказом Мін’юсту:

Несплату житлово-комунальних послуг.

Несплату штрафів (зокрема за порушення правил дорожнього руху).

Невиплату зарплати працівникам.

Заборгованість за кредитом.

Несплату аліментів.

Наразі вже клієнтам 7 банків можуть автоматично списувати борги, серед них Приватбанк, Monobank, ТАСкомбанк; Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк та ПроКредит Банк. Ще 44 банківські установи підключені до тестового режиму, 11 банків перебувають на стадії попередніх налаштувань для початку тестування.



Незабаром вже 64 банки будуть підключені до системи / Фото Unsplash

Як зніматимуть гроші

Раніше списання грошей з банківського рахунку було вкрай складним процесом. Спочатку заборгованість потрібно було довести в суді. Далі – надіслати у 73 українські банки документи поштою у паперовому вигляді, щоб віднайти рахунки боржника. При цьому банки залишали за собою право не розкривати інформації.

Тепер процедуру дещо спростили. Ще у лютому Нацбанк зобов’язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та суму коштів на них. З одного боку, це дало доступ виконавцям до рахунків боржників. А з іншого боку, вони тепер заморожують не всі рахунки, а лише заборговану суму. Все проходить в електронному форматі через Автоматизовану систему виконавчого провадження. Хоча для стягнення все одно потрібне рішення суду.

Тож тепер процедура виглядає так:

державний чи приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника; банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію; виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів; банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця; виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам; банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби; кошти потрапляють до стягувача боргу.

Яку суму арештують

Перш ніж списати заборгованість із рахунків боржника, цю суму заморожують, іншими грошима можна вільно користуватися. Проте часто сума може бути вищою, ніж сам борг. Все тому, що вона вже включає:

виконавчий і судові збори;

витрати на виконавчі витрати;

штрафи і пені за простроченою заборгованістю.

При чому стягувати борги будуть з будь-якої картки, в тому числі із зарплатної, пенсійної, соціальної тощо.

Чи попередять боржника про замороження коштів

Навмисне попереджати боржника про замороження рахунків немає змісту, адже в такому випадку він зможе зняти гроші. Але за словами приватного виконався Дениса Боднара, переважна більшість боржників знатимуть про загрозу списання коштів. Адже цьому передують численні судові засідання.

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Стягнення боргів за штрафи може стати несподіванкою / Фото Unsplash

Водночас будуть і випадки, коли стягнення стане несподіванкою – у випадку замороження рахунків без рішення суду. Наприклад, коли порушення ПДР зафіксували камерою і повідомлення надіслали за місцем реєстрації, а людина там не проживає.

Що, як грошей на рахунку недостатньо

У такому випадку у боржника можуть арештувати майно. Денис Боднар переконаний, що тепер уникати рішення суду буде значно складніше.