Австрія пригрозила Росії, що відбере газове сховище у Зальцбурзі

В Австрії висунули Росії ультиматум щодо газу. Там пригрозили відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.

Відповідну заяву зробив канцлер Австрії Карл Негаммер.

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"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі – 24 канал), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", – зазначив канцлер.

За словами Негаммера, він не є прихильником націоналізації приватної власності. Однак канцлер зауважив, що влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Ситуація з російським газом: останні новини

У Фінляндії остерігаються, що Росія може зупинити транспортування газу до країни уже найближчим часом. Про цей сценарій уже попередили ключових фінських політиків.

У Росії опублікували новий список компаній, проти яких запроваджують контрсанкції. Згідно з ними, держава-агресорка не зможе використовувати польську ділянку трубопроводу "Ямал – Європа" для транспортування газу.

Російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання природного газу до Польщі та Болгарії. Усе через відмову платити за нього у рублях.

Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня після того, як російський "Газпром" припинив постачання.

У Чехії заявили, що не платитимуть за російський газ у рублях, як цього вимагає країна-агресорка. Прем'єр-міністр Петр Фіала наголосив, що шантаж Кремля жодним чином не зможе вплинути на це рішення.

Через цинічне вторгнення Росії в Україну, низка європейських країн хочуть відмовитися від її енергоносіїв. За оцінками експертів, експорт газу "Газпрому" до Європи у 2022 році може скоротитися приблизно на третину.

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Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Воно належить російському "Газпрому", однак наразі пустує. Варто зауважити, що сховище здатне вмістити 2,4 мільярда кубічних метрів газу.