Австрія не платитиме за газ рублями, це фейк російської пропаганди, – канцлер Негаммер
Джерело:твітер Карла Негаммера
Російські ЗМІ вранці 27 квітня почали ширити інформацію, що австрійська компанія OMV буцімто погодилась закуповувати газ у Росії за рублі. Згодом канцлер Австрії Карл Негаммер спростував ці повідомлення.
О 11:44 27 квітня очільник австрійського уряду на офіційній сторінці у твітері опублікував повідомлення, де назвав інформацію про закупівлю Австрією газу за рублі черговим фейком російської пропаганди. Він наголосив, що OMV продовжить розраховуватись за енергоносій у євро, як цього і передбачають санкції Євросоюзу.
До теми "Газпром" заявив, що Польща і Болгарія залишились без газу через невиплату у рублях
Спростування кремлівського фейку
До того, як фейкові новини російської пропаганди продовжать ширитись далі. OMV однозначно і надалі сплачує за постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується і наголошує на спільно узгоджених країнами ЄС санкціях,
– написав канцлер Австрії у твітері.
Що передувало заяві Негаммера: коротко
- Кремлівські ЗМІ, зокрема "ТАСС" та "РИА Новости", опублікували короткі повідомлення, за якими Австрія буцімто погодилась платити за газ рублями.
- Це трапилось на тлі того, що 27 квітня Росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії, пояснюючи свої дії відмовою країн платити за ресурс у рублях.
- Австрія натомість продовжує розраховуватись за газ у євро, передаючи кошти на рахунок "Газпромбанку". Перераховані гроші вже в Росії конвертуються у рублі.
- У ЄС назвали зупинки поставок газу до Польщі та Болгарії неприпустимими і готують Росії відповідь.
Не пропустіть – Подоляк прокоментував палаючі нафтобази у Росії: дивіться відео