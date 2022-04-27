О 11:44 27 квітня очільник австрійського уряду на офіційній сторінці у твітері опублікував повідомлення, де назвав інформацію про закупівлю Австрією газу за рублі черговим фейком російської пропаганди. Він наголосив, що OMV продовжить розраховуватись за енергоносій у євро, як цього і передбачають санкції Євросоюзу.

До теми "Газпром" заявив, що Польща і Болгарія залишились без газу через невиплату у рублях

Спростування кремлівського фейку

До того, як фейкові новини російської пропаганди продовжать ширитись далі. OMV однозначно і надалі сплачує за постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується і наголошує на спільно узгоджених країнами ЄС санкціях,

– написав канцлер Австрії у твітері.

Довідка. OMV – австрійська нафтогазова компанія, найбільша у центральній Європі. Протягом 2006 – 2010 років володіла активами у Росії, однак згодом вирішила їх позбутися.

Що передувало заяві Негаммера: коротко

Кремлівські ЗМІ, зокрема "ТАСС" та "РИА Новости", опублікували короткі повідомлення, за якими Австрія буцімто погодилась платити за газ рублями.

Це трапилось на тлі того, що 27 квітня Росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії, пояснюючи свої дії відмовою країн платити за ресурс у рублях.

Австрія натомість продовжує розраховуватись за газ у євро, передаючи кошти на рахунок "Газпромбанку". Перераховані гроші вже в Росії конвертуються у рублі.

У ЄС назвали зупинки поставок газу до Польщі та Болгарії неприпустимими і готують Росії відповідь.

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