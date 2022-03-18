Хто підпав під нові санкції

Уряд Австралії підкреслив, що більшість банківських активів Росії тепер підпадає під дію їх санкцій разом з усіма організаціями, які управляють суверенним боргом Росії. Сьогоднішній список включає Російський фонд національного добробуту та Міністерство фінансів Росії.

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У МЗС також зазначили, що Австралія націлена на всі російські держструктури, котрі відповідальні за випуск та керування суверенним боргом Росії.

Так на банки, які тепер підпадають під австралійські санкції припадає близько 80% всіх банківських активів у Росії. До них входять Ощадбанк, Газпромбанк, ВЕБ, ВТБ, Россільгоспбанк, Радкомбанк, Новікомбанк, Альфа-банк та Московський кредитний банк.

Санкції щодо російських олігархів

На додаток до 41 олігарха та найближчих родичів, на яких вже Австралія наклала адресні фінансові санкції та заборонили поїздки, додались ще два мільярдери. Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, які мають зв'язки з бізнес-інтересами в Австралії.

Ми також продовжуємо посилювати тиск на санкції на олігархів, близьких до Володимира Путіна,

– йдеться в повідомленні.

Також у МЗС підкреслили, що вітають принципову позицію, яку зайняли австралійські компанії, оголосивши про кроки щодо припинення зв'язків із Росією на знак протесту проти незаконної та нічим не виправданої війни Москви проти України.