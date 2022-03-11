Відмова від російської нафти та газу

"Це рішення не загрожує енергетичній безпеці Австралії. Австралія має у своєму розпорядженні диверсифіковані та стійкі канали постачання нафти й адекватні нафтові резерви завдяки всебічній урядовій політиці у сфері енергетичної безпеки", – поділився представника австралійського МЗС.

Цікаво Хто вже відмовився від російської нафти й газу і які санкції наклав

Коли заборона набуде чинності

Заборона набуде чинності не раніше як через 45 днів. Це пов'язане з тим, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з Росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів.

Також представника австралійського МЗС зазначив, що Австралія не експортує нафту та газ з Росії у значних обсягах. Водночас дипломат висловив думку: оскільки енергоресурси є найбільшим джерелом надходження до РФ виторгу від експорту, обмеження на їх придбання з боку Австралії та її союзників скоротять для Москви можливість здійснювати військові дії в Україні.

Які ще країни відмовились від російської нафти и газа

США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля.

Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Канада оголосила про намір цілком відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії до кінця 2022 року.

Німеччина планує значно скоротити споживання газу з Росії або цілком від нього відмовитися.

Майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.

Разом з тим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що ЄС не вводитиме санкцій проти російського газу та нафти. Більше про це, читайте тут.

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Заборона США на імпорт нафти з Росії: дивіться відео