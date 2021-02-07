Аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях України: деталі

Джерело:телеграм Андрія Геруса
У об'єднаній енергосистемі України в аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, що входять до складу компаній ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго". Це дані станом на 12:00 7 лютого.
Крім того, ще 6 блоків перебувають поза роботою з причини відсутності палива.
Ситуація напередодні Герус: 2 енергоблоки аварійно зупинили на електростанціях ДТЕК
Попри складнощі, спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему. Наразі можна спостерігати стабільну та безперебійну подачу електроенергії для усіх споживачів,
– зауважив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
Стан блоків українських ТЕС і АЕС станом на ранок 7 лютого: червоний колір – аварійний ремонт, жовтий – не працюють через відсутність палива / Інфографіку взято з телеграму Андрія Геруса.
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