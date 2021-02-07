Аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях України: деталі

13:55

У об'єднаній енергосистемі України в аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, що входять до складу компаній ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго". Це дані станом на 12:00 7 лютого.