У об'єднаній енергосистемі України в аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків. Мовиться про теплові електростанції, що входять до складу компаній ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго". Це дані станом на 12:00 7 лютого.

Крім того, ще 6 блоків перебувають поза роботою з причини відсутності палива. Ситуація напередодні Герус: 2 енергоблоки аварійно зупинили на електростанціях ДТЕК Енергоблоки на яких саме ТЕС – в аварійному ремонті ДТЕК Криворізька ТЕС – 4 блоки, Придніпровська, Ладижинська та Добротвірська ТЕС – по 1 блоку. Донбасенерго Слов'янська ТЕС – 1 енергоблок. Центренерго Вуглегірська ТЕС – 1 енергоблок. Попри складнощі, спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему. Наразі можна спостерігати стабільну та безперебійну подачу електроенергії для усіх споживачів,

– зауважив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Стан блоків українських ТЕС і АЕС станом на ранок 7 лютого: червоний колір – аварійний ремонт, жовтий – не працюють через відсутність палива / Інфографіку взято з телеграму Андрія Геруса. Радимо ознайомитися Як монополізація завела Україну в енергетичні проблеми Що цьому передувало За даними Міненерго, як на почату січня, так і в лютому на складах українських ТЕС бракувало вугілля.

Зокрема, на початку лютого там залишалося 578 700 тонн вугілля. А це на 525 800 тонн менше за необхідну норму.

Найбільше вугілля містилося на складах вищевказаної Слов'янської ТЕС.

А найменше – на Трипільській та Зміївській ТЕС (Центренерго): тут вугілля мало вистачити лише на 1 – 4 дні.

Також мало вугілля було на Криворізькій, Ладижинській, Запорізькій, Бурштинської і Курахівської ТЕС (ДТЕК) – від 2 до 4 днів.