Аварійних відключень не буде, – Рябцев про можливу відмову Білорусі постачати електроенергію
Джерело:24 канал
Учасники енергетичного ринку отримали листа щодо зупинення постачання електроенергії з Білорусі. Проте насправді мовиться про так звані рамкові угоди.
Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, насправді Білорусь не припиняє постачання електричної енергії в Україну.
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Контракти щодо електроенергії буде важко укласти
"Ніхто не блокує ці постачання, у листі не мовиться про контракти, у листі мовиться про рамкові угоди. Вони не передбачають конкретних обсягів, термінів та ціни постачання", – сказав експерт.
Цілком зрозуміло, що на початку опалювального сезону всі хочуть постачати енергетичну енергію за гарантованими контрактами. Тому якщо в Україні існуватимуть контракти на постачання електричної енергії з Білорусі, Білорусь буде їх виконувати.
Згідно з інформацією Рябцева, у листі зазначено, що не виконуватимуть рамкові угоди.
Наприклад, у разі, якщо "Енергоатом" має контракт на постачання електроенергії з Білорусі з фіксованою ціною, обсягами та термінами, то всі контрактні зобов'язання білоруська сторона виконуватиме.
Якщо ж такого контракту немає, то ці контракти буде укласти важко, зазначив експерт з енергетичних питань.
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"Імпорт електричної енергії Україною ніколи не перевищував півтора відсотка річного вираження, тому казати, що ми дуже залежимо від постачань електричної енергії з Росії чи Білорусі – це перебільшення", – пояснив експерт.
Аварійних відключень не буде
Геннадій Рябцев наголосив, що віялових відключень бути не може. Натомість існує поняття аварійних відключень, що здійснюється лише у тому разі, якщо відбувається серйозна аварія в об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.
Наразі таки існують проблеми в ОЕС, балансування іноді здійснюються в ручному режимі і оператори, диспетчери, змушені втручатись у роботу.
Ця система є надійною. Поки що у нас диспетчерська служба є найбільш компетентною та кваліфікованою серед усіх працівників енергетичної галузі, завдяки цьому варто сказати – ніяких аварійних відключень українських споживачів не чекає.
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Постачання електроенергії з Білорусі: коротко
- 2 листопада Україна отримала приблизно 3500 мегаватів на годину електроенергії з Білорусі.
- Наразі у ЗМІ з'явилась інформація, що 8 листопада учасники енергоринку отримали лист від "Бєленерго" щодо зупинки поставок. Мовилось про те, що нібито з листопада поставки електроенергії до об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України не здійснюватимуть.
- За інформацією ЗМІ, що такого листа отримали декілька учасників ринку. Зокрема, державний "Енергоатом". Водночас "Укренерго" у коментарі "НВ" повідомили, що такого листа не отримували.