Аварійних відключень не буде, – Рябцев про можливу відмову Білорусі постачати електроенергію

Учасники енергетичного ринку отримали листа щодо зупинення постачання електроенергії з Білорусі. Проте насправді мовиться про так звані рамкові угоди.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, насправді Білорусь не припиняє постачання електричної енергії в Україну.

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Контракти щодо електроенергії буде важко укласти

"Ніхто не блокує ці постачання, у листі не мовиться про контракти, у листі мовиться про рамкові угоди. Вони не передбачають конкретних обсягів, термінів та ціни постачання", – сказав експерт.

Цілком зрозуміло, що на початку опалювального сезону всі хочуть постачати енергетичну енергію за гарантованими контрактами. Тому якщо в Україні існуватимуть контракти на постачання електричної енергії з Білорусі, Білорусь буде їх виконувати. Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань

Згідно з інформацією Рябцева, у листі зазначено, що не виконуватимуть рамкові угоди.

Наприклад, у разі, якщо "Енергоатом" має контракт на постачання електроенергії з Білорусі з фіксованою ціною, обсягами та термінами, то всі контрактні зобов'язання білоруська сторона виконуватиме.

Якщо ж такого контракту немає, то ці контракти буде укласти важко, зазначив експерт з енергетичних питань.

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"Імпорт електричної енергії Україною ніколи не перевищував півтора відсотка річного вираження, тому казати, що ми дуже залежимо від постачань електричної енергії з Росії чи Білорусі – це перебільшення", – пояснив експерт.

Аварійних відключень не буде

Геннадій Рябцев наголосив, що віялових відключень бути не може. Натомість існує поняття аварійних відключень, що здійснюється лише у тому разі, якщо відбувається серйозна аварія в об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.

Наразі таки існують проблеми в ОЕС, балансування іноді здійснюються в ручному режимі і оператори, диспетчери, змушені втручатись у роботу.

Ця система є надійною. Поки що у нас диспетчерська служба є найбільш компетентною та кваліфікованою серед усіх працівників енергетичної галузі, завдяки цьому варто сказати – ніяких аварійних відключень українських споживачів не чекає. Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань

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