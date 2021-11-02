Аварійна допомога: Білорусь почала постачати електроенергію Україні

Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 мегаватів. Це відбувається у рамках договору про надання аварійної допомоги

У Білорусі повідомили, що постачання здійснюються на запит української сторони. Вони розпочалися у вівторок, 2 листопада, з 14:00 та триватимуть до 21:00.

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У Міненерго Білорусі також наголосили, що не йдеться про довгострокові комерційні контракти, окрім тих, які уклали раніше.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що заборона на імпорт електроенергії з Білорусі вже не дії. І, якщо буде така потреба через погодні умови, то Україна купуватиме електроенергії в країни-сусідки.

Якщо температура буде знижуватися, очевидно, потрібно буде вживати додаткових заходів. Всі ці речі розроблені Міністерством енергетики, є відповідний план, є план Б на складнішу ситуацію. Ймовірно, знадобиться додатковий імпорт з Республіки Білорусь, якщо будуть такі погодні умови,

– сказав він.

Яка ситуація на ринку електроенергії України

Україна не готова до опалювального сезону. Низка експертів з енергетики заявили, що вже наприкінці 2021 року або на початку 2022 року українці можуть відчувати на собі віялові відключення.

Що таке віялові відключення Це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему. Така практика була доволі поширеною наприкінці 90-тих років в Україні.

А все тому, що в Україні надто низькі запаси вугілля – у 4,2 раза менше, ніж норма:

на складах ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля становлять 701,3 тисячі тонни;

при цьому нормою є 2,95 мільйона тонн.

Щобільше, Росія з 1 листопада зупинила постачання в Україну енергетичного вугілля. Через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС. Через це Україна вироблятиме замало електроенергії.

Іншою причиною для імпорту електроенергії є його дешевизна. Марія Яковлєва, енергетична експертка, у коментарі 24 каналу розповіла, що середньодобова вартість електроенергії в Росії коштує в 6 разів менше, ніж в Україні.

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В об'єднану енергетичну систему України (ОЕС) можна імпортувати електроенергію лише з Росії, Білорусі та Молдови, оскільки ОЕС синхронізована з системами цих країн.

Нагадаємо, що раніше Укренерго скасував аукціони на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії через позов компанії Ахметова. Пізніше аукціон провели за резервною процедурою.