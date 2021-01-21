Глава МВС Арсен Аваков у грудні 2020 року попросив додатково виділити з "ковідного" фонду 123,6 мільйона гривень. Гроші спрямують на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Ці кошти планують витратити на доплати працівникам відомства, які залучені до боротьби з коронавірусом. Про це йдеться у листі глави МВС до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує експертна організація StateWatch.

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Аваков написав листа Шмигалю

У листі йдеться про те, що згідно з постановою Кабміну, для системи Міністерства внутрішніх справ вже було виділено кошти в сумі 4,6 мільярда гривень.

Для апарату МВС передбачено 171,1 мільйона гривень;

Для Державної прикордонної служби 103,8 мільйона гривень.

Арсен Аваков зазначив, що станом на кінець листопада 2020 року було використано майже всі ці кошти.

На що планують спрямувати додаткові кошти

Медикам та іншим працівникам, які надають допомогу інфікованим COVID-19 у закладах охорони здоров'я МВС, доплатять до 50% від заробітної плати.

Військовим Держприкордонслужби доплатять до 50% від грошового забезпечення.

Скільки складуть доплати

Працівники закладів охорони здоров'я МВС отримають по 5,69 тисячі гривень

Працівники Держприкордонслужби отримають по 5,45 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ у вересні 2021 року вже звертався до Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати правоохоронцям з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

На що витратили гроші з COVID-фонду: коротко

На закупівлю апаратів ШВЛ витратили 84 мільйони гривень.

На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків витратили 3,3 мільярда гривень.

На закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень витратили 2,3 мільярда гривень.

На будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних лікарень витратили 1,4 мільярда гривень.

На забезпечення лікарень киснем витратили 1,4 мільярда гривень.

На закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення витратили 3,9 мільярда гривень.

На забезпечення опорних лікарень цифровими діагностичними рентгенівськими системами витратили 1 мільярд гривень.

На підвищення надбавок і доплат медикам витратили 5,5 мільярда гривень.