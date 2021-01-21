Аваков чекає від Шмигаля ще більше грошей з COVID-фонду: на що підуть кошти
Глава МВС Арсен Аваков у грудні 2020 року попросив додатково виділити з "ковідного" фонду 123,6 мільйона гривень. Гроші спрямують на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.
Ці кошти планують витратити на доплати працівникам відомства, які залучені до боротьби з коронавірусом. Про це йдеться у листі глави МВС до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує експертна організація StateWatch.
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Аваков написав листа Шмигалю
У листі йдеться про те, що згідно з постановою Кабміну, для системи Міністерства внутрішніх справ вже було виділено кошти в сумі 4,6 мільярда гривень.
- Для апарату МВС передбачено 171,1 мільйона гривень;
- Для Державної прикордонної служби 103,8 мільйона гривень.
Арсен Аваков зазначив, що станом на кінець листопада 2020 року було використано майже всі ці кошти.
На що планують спрямувати додаткові кошти
- Медикам та іншим працівникам, які надають допомогу інфікованим COVID-19 у закладах охорони здоров'я МВС, доплатять до 50% від заробітної плати.
- Військовим Держприкордонслужби доплатять до 50% від грошового забезпечення.
Скільки складуть доплати
- Працівники закладів охорони здоров'я МВС отримають по 5,69 тисячі гривень
- Працівники Держприкордонслужби отримають по 5,45 тисячі гривень.
На що витратили гроші з COVID-фонду: коротко
- На закупівлю апаратів ШВЛ витратили 84 мільйони гривень.
- На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків витратили 3,3 мільярда гривень.
- На закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень витратили 2,3 мільярда гривень.
- На будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних лікарень витратили 1,4 мільярда гривень.
- На забезпечення лікарень киснем витратили 1,4 мільярда гривень.
- На закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення витратили 3,9 мільярда гривень.
- На забезпечення опорних лікарень цифровими діагностичними рентгенівськими системами витратили 1 мільярд гривень.
- На підвищення надбавок і доплат медикам витратили 5,5 мільярда гривень.
Що таке Фонд боротьби з COVID-19?Фонд був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із пандемією коронавірусу. Фонд діє на період карантину і в наступні 30 днів після його завершення. Контролює використання коштів Фонду Держаудитслужба. У "ковідному" фонді було передбачено 72 мільярди гривень. Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду витратили 63,7 мільярда гривень.
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