Показові суми аудиту "Укрзалізниці"

Фінансові порушення "УЗ", що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів – 1,3 мільярда гривень.

Ризиковані операції, що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат – 29,9 мільярда гривень, можуть призвести до втрат на суму 1,6 мільярда гривень.

Порушення у сфері закупівель – 21,5 мільярда гривень.

Інші порушення та недоліки – 7,2 мільярда гривень.

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Проєкт за кредитом Європейського банку

У 2018 році "УЗ" мала закупити вантажні вагони на суму в 150 мільйонів доларів за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Проєкт розпочався, однак не був доведений до кінця через незрозумілі причини.

"УЗ" відмовилась від кредитних коштів, але сплатила 75 мільйонів гривень за транзакцію цих грошей. Такі витрати були зайвими компанії, зазначається в аудиті ДАСУ.

Санкції та списання

Безоплатне надання послуг "УЗ" та її філій контрагентами – 108 мільйонів гривень.

Списання 35 мільйонів гривень доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів "УЗ".

Сплату 113 мільйонів гривень санкцій через невиконання "УЗ" умов договорів.

Витрати на наглядову раду "УЗ"

В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії. На роботу членів ради компанія офіційно витратила 63 мільйони гривень. Проте аудитори знайшли й інші витрати.

Водночас без укладання відповідних актів АТ "Укрзалізниця" з корпоративних карток філії "Центр сервісного забезпечення" здійснено витрат на утримання окремих членів наглядової ради на суму 15 мільйонів гривень,

– зазначається у звіті.

Дивіденди до держбюджету

Також компанія не сплатила 956 мільярдів гривень дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018 – 2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже мільярд гривень, а "Укрзалізниці" загрожує пеня, зазначено у звіті.

Масштабні збитки "УЗ"

За перше півріччя 2021 року "УЗ" повідомила про 1,4 мільярда гривень сукупних чистих збитків. Це сталося через суттєве зменшення обсягів перевезень.

Також станом на літо цього року підприємство має 39,1 мільярда гривень кредитів перед банками.

Упродовж 2020 року "УЗ" зафіксувала збитки у розмірі 11,4 мільярда гривень.

Скільки "УЗ" повинна повернути у найближчі роки

Як раніше розповідав ексголова "УЗ" Володимир Жмак в інтерв'ю виданню Mind, компанія повинна повернути:

у 2021 році – майже 300 мільйонів доларів кредитів,

у 2023 році – майже 600 мільйонів доларів.