ASAP приготували понад 31 тисячу безкоштовних раціонів для потреб армії
Фудтех-стартап ASAP (Foodz Ukraine) на волонтерських засадах готує безкоштовні раціони й годує тих, хто цього потребує. Мовиться про тисячі раціонів від початку війни.
З початку війни в Україні ASAP приготували більш як 31 тисячу безкоштовних раціонів для потреб армії. Таким чином, підтримуючи нашу країну та її населення, у період цинічної війни Росії проти України.
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З початку війни ми змінили формат нашої роботи відповідно до вимог воєнного часу,
– розповідають у компанії.
У ASAP також поділились, що ресурси компанії закінчились. Тому компанія почала фандрайзинг і, звичайно, відновила комерційну діяльність, щоб з неї частиною покривати благодійний напрямок.
Як допомогти
- ASAP можна підтримати продуктами.
- Замовити доставку, або зробити замовлення на самовивіз, адже частина грошей піде на приготування благодійних раціонів.
- Зробити переказ на картку, номер рахунку можна знайти тут.
Як скористатись допомогою від ASAP
Якщо ви приватна особа, яка потребує допомоги, представник волонтерської організації, яка співпрацює з ЗСУ, ТрО, то можете заповнити спеціальну форму, залишивши заявку на сайті ASAP.
Що відомо про ASAPASAP – найбільша мережа онлайн ресторанів України ASAP, що має 13 брендів та 19 локацій в Києві та Дніпрі. 247 ресторанів від домашньої кухні до суші, від комфорт-фуду до стріт-фуду.
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