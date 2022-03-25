З початку війни в Україні ASAP приготували більш як 31 тисячу безкоштовних раціонів для потреб армії. Таким чином, підтримуючи нашу країну та її населення, у період цинічної війни Росії проти України.

До теми Фронт на кухні: як харчується Київ під час війни

З початку війни ми змінили формат нашої роботи відповідно до вимог воєнного часу,

– розповідають у компанії.

У ASAP також поділились, що ресурси компанії закінчились. Тому компанія почала фандрайзинг і, звичайно, відновила комерційну діяльність, щоб з неї частиною покривати благодійний напрямок.

Як допомогти

ASAP можна підтримати продуктами.

Замовити доставку, або зробити замовлення на самовивіз, адже частина грошей піде на приготування благодійних раціонів.

Зробити переказ на картку, номер рахунку можна знайти тут.

Як скористатись допомогою від ASAP

Якщо ви приватна особа, яка потребує допомоги, представник волонтерської організації, яка співпрацює з ЗСУ, ТрО, то можете заповнити спеціальну форму, залишивши заявку на сайті ASAP.

Що відомо про ASAP ASAP – найбільша мережа онлайн ресторанів України ASAP, що має 13 брендів та 19 локацій в Києві та Дніпрі. 247 ресторанів від домашньої кухні до суші, від комфорт-фуду до стріт-фуду.

Цікаво дізнатись – скільки громадян вірить у перемогу України: дивіться відео