Арахамія анонсував податкову реформу та розповів, чи перевірятимуть доходи з 1995 року

Фракція "Слуга народу" має намір анонсувати велику податкову реформу для бізнесу вже у I кварталі 2022 року. Також голова фракції Давид Арахамія спростував слова очільника Мінфіну Сергія Марченка про перевірку доходів після закінчення податкової амністії.

Як працюватиме податкова реформа

Арахамія вважає, що представники бізнесу будуть задоволені податковою реформою, котру пропонує фракція. Також з його слів мова піде про розподіл компаній за ризиками: ті хто сплачують податки й мають "зелені паспорти" й відповідно ті, хто ухиляється від їх сплати.

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Умовно, це така індульгенція. Якщо ти сплачуєш податки, то в тебе є "грінпас" і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес. Не платиш податки — у тебе, відповідно, багато проблем, твій бізнес перевіряють,

— поділився він.

Які санкції передбачає реформа

Арахамія також розповів, що у законопроєкті будуть передбачені санкції до представників тих держорганів, які прийдуть перевіряти бізнеси із так званими "зеленим паспортом".

Не пощастить тому, хто прийде з перевіркою до власника грінпаспорта, незалежно від того, який перевіряючий орган він представляє, йому загрожуватиме покарання аж до звільнення,

– розповів Арахамія.

Податкова амністія: чи перевірятимуть фізосіб

Нещодавно голова Мінфіну Сергій Марченко розповів, що вважає в Україні після закінчення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування. Він вважає, що такі перевірки почнуться після закінчення року, який відведено на так звану податкову амністію законом про добровільне декларування, а саме з 1 вересня 2022.

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Однак Арахамія спростував слова Марченка, зазначивши, що цього не буде.

Це неможливо. Мені зрозуміло чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього усередині фракції. Скажу так — цього не буде,

– підкреслив Арахамія.

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