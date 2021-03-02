Шостий апеляційний адмінсуд тимчасово зупинив розгляд скарги "Приватбанку" на рішення Окружного адмінсуду Києва. Наразі очікують на висновок Конституційного суду щодо "антиколомойського" закону.

Таке рішення Шостий апеляційний адмінсуд прийняв на засіданні 2 березня.

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Призупинення розгляду справи "Приватбанку"

У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію банку, здійснену у 2016 році.

Тепер апеляційний суд призупинив розгляд апеляції "Приватбанку" та очікує на висновок Конституційного Суду України щодо конституційності так званого "антиколомойського" закону.

Що відомо про цей банківський закон

Ним передбачається, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, лише у грошовій формі. Водночас визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Прийняли "антиколомойський" закон, який був однією із вимог МВФ, у травні 2020 року. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.

Довідка. "Приватбанк" націоналізували у грудні 2016 року. Аби врятувати банк, держава влила в нього 155 мільярдів гривень. У 2020 році колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов активізували боротьбу в судах, щоб оскаржити процес націоналізації.