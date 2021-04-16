Антимонопольний комітет відкрив справи проти ПриватБанку та Ощадбанку

15 квітня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справи проти державних ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу. Про це АМКУ повідомив на своєму сайті.

Підозри АМКУ

Антимонопольний комітет зазначив, що вже тривалий час проводить детальне дослідження ринку еквайрингових послуг, зокрема в частині встановлення розміру однієї зі складових цих послуг – ставки інтерчейндж. Комітет підозрює, що ПриватБанк та Ощадбанк встановлювали завищену комісію за послуги еквайрингу.

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Що таке інтерчейндж Інтерчейндж – це комісія, яку банк, що обслуговує магазин перераховує банку, чиєю карткою було оплачено товар або послугу. Вона складає 60 – 75% розміру комісії, яку сплачує бізнес за еквайринг, тобто за можливість приймати безготівкову оплату.

Чому під прицілом Ощадбанк та ПриватБанк

У Антимонопольному комітеті відзначили, що ПриватБанк та Ощадбанк мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі. Відтак найбільші торговці зазвичай обирають послуги одного чи одразу двох цих банків.

Таке становище Ощадбанку та ПриватБанку має структурні ознаки монопольного (домінуючого) на ринку послуг еквайрингу,

– наголосили в АМКУ.

Також Комітет вважає, що Ощадбанк і ПриватБанк встановлювали завищені комісії за операціями, які не несуть витрати на інтерчейндж.

Тобто, за відсутності необхідності сплачувати інтерчендж, банк-еквайр не змінював розмір комісії за еквайринг. Відповідно, торговець сплачував однаковий розмір комісії, незалежно від наповнення послуги,

– розповідають в АМКУ.

Тобто, вищевказані аргументи мали наслідки встановлення завищених тарифів за послуги, які здійснюються в межах однієї банківської установи, відзначає Антимонопольний комітет.

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Що таке еквайринг

Антимонопольний комітет у своєму пресрелізі розповів, що здійснювати безготівкові розрахунки за товари споживачам дозволяє послуга еквайринг, а також про всі тонкощі цієї процедури.

Як відбувається процес

Під час оплати покупцем вартості товару з використанням електронних платіжних засобів торговець надає йому таку можливість шляхом здійснення оплати через платіжні термінали, підключені до платіжної системи.

Тонкощі співпраці торговців з банками

Торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра.

Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

Своєю чергою, банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію – інтерчейндж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами (для всіх банків однаковий, але різний для типу картки, виду діяльності торговця тощо).

Всю суму такої комісії отримує банк-емітент.

Якщо банк-емітент та банк-еквайр – один і той самий банк, при розрахунках не проходить міжбанківська операція, а тому не виникає підстав включати до тарифу з еквайрингу комісійну винагороду інтерчендж.

Протягом 2018 – 2020 років послуги еквайрингу надавали близько 30 банків, тобто вітчизняний ринок є потенційно конкурентним.