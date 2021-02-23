Антикризовий енергетичний штаб затвердив план у сфері постачання теплоенергії та гарячої води

На засіданні Антикризового енергетичного штабу 23 лютого затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води. А Денис Шмигаль дав компетентним органам низку доручень.

Засідання штабу відбулося під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Деталі засідання Антикризового енергетичного штабу

Під час нього затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води. Документ підписали 9 лютого 2021 року.

За словами Шмигаля, для стабільної роботи підприємств теплопостачання необхідно визначити суми їхньої заборгованості перед операторами газорозподільчих систем та визначити правильні шляхи їхнього покриття.

Варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ та для громадян, або іншого ефективного механізму. Для цього потрібно, щоб профільні робочі групи напрацювали правильні рішення,

– заявив прем'єр.

Доручення Шмигаля

За підсумками засідання прем'єр-міністр дав доручення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спільно з "Нафтогазом" верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств.

Водночас Антикризовий енергетичний штаб має визначити механізми погашення заборгованості та разом з Міністерством фінансів знайти джерела для їхнього фінансування.

Юрій Вітренко повинен організувати профільні наради щодо розв'язання окремих питань, які виникли в роботі енергетичної галузі.

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Про що йдеться у меморандумі

За інформацією "Нафтогазу", він фіксує такі домовленості: