Антикризовий енергетичний штаб затвердив план у сфері постачання теплоенергії та гарячої води
На засіданні Антикризового енергетичного штабу 23 лютого затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води. А Денис Шмигаль дав компетентним органам низку доручень.
Джерело:Кабінет Міністрів
Засідання штабу відбулося під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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Деталі засідання Антикризового енергетичного штабу
Під час нього затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води. Документ підписали 9 лютого 2021 року.
За словами Шмигаля, для стабільної роботи підприємств теплопостачання необхідно визначити суми їхньої заборгованості перед операторами газорозподільчих систем та визначити правильні шляхи їхнього покриття.
Варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ та для громадян, або іншого ефективного механізму. Для цього потрібно, щоб профільні робочі групи напрацювали правильні рішення,
– заявив прем'єр.
Доручення Шмигаля
За підсумками засідання прем'єр-міністр дав доручення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спільно з "Нафтогазом" верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств.
Водночас Антикризовий енергетичний штаб має визначити механізми погашення заборгованості та разом з Міністерством фінансів знайти джерела для їхнього фінансування.
Юрій Вітренко повинен організувати профільні наради щодо розв'язання окремих питань, які виникли в роботі енергетичної галузі.
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Про що йдеться у меморандумі
За інформацією "Нафтогазу", він фіксує такі домовленості:
- до 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф;
- до 1 травня 2021 року Кабінет Міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсації для підприємств теплопостачання різниці між цінами природного газу, визначеними протягом жовтня 2020 року – квітня 2021 року, і ціною природного газу, врахованої в тарифах на послуги теплопостачання для населення, за якими за час опалювального сезону 2020 – 2021 року фактично нараховується плата населенню;
- до 1 жовтня 2021 року державні органи України забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення;
- джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети.
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