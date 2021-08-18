Північний апеляційний господарський суд визнав аргументи АМКУ вагомими та скасував рішення попередньої інстанції.

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Антимонопольний комітет виграв суд у Пінчука

Відповідно до рішення суду, на "Інтерпайп Україна" та інших порушників наклали штрафи.

16 серпня "Інтерпайп" повідомило АМКУ про сплату штрафу у сумі 69 331 383 гривень. Відповідне платіжне доручення надійшло на адресу регулятора.

Деталі рішення АМКУ щодо компанії Пінчука

Комітет встановив, що у 2018 році компанії "Інтерпайп Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром", маючи спільні інтереси, домовилися імітувати конкуренцію під час торгів.

Їхнім замовником були філії Укрзалізниці. Загальна очікувана вартість за 42 процедурами закупівель запчастин до рухомого складу становила майже 700 мільйонів гривень.

Переможцем у всіх процедурах у результаті стало товариство "Інтерпайп Україна".

Проаналізувавши зібрані докази Комітет довів змову компаній та наклав на них штраф загальною сумою понад 71 мільйонів гривень.

Учасники змови не погодилися з цим рішенням АМКУ та оскаржили його у суді. Однак їм все ж доведеться понести відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії.

Довідка. Участь у змовах на торгах, згідно з законодавством, призводить до позбавлення порушників права участі у публічних закупівлях на 3 роки.