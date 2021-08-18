Північний апеляційний господарський суд визнав аргументи АМКУ вагомими та скасував рішення попередньої інстанції.

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Антимонопольний комітет виграв суд у Пінчука

Відповідно до рішення суду, на "Інтерпайп Україна" та інших порушників наклали штрафи.

16 серпня "Інтерпайп" повідомило АМКУ про сплату штрафу у сумі 69 331 383 гривень. Відповідне платіжне доручення надійшло на адресу регулятора.

Деталі рішення АМКУ щодо компанії Пінчука

  • Комітет встановив, що у 2018 році компанії "Інтерпайп Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром", маючи спільні інтереси, домовилися імітувати конкуренцію під час торгів.
  • Їхнім замовником були філії Укрзалізниці. Загальна очікувана вартість за 42 процедурами закупівель запчастин до рухомого складу становила майже 700 мільйонів гривень.
  • Переможцем у всіх процедурах у результаті стало товариство "Інтерпайп Україна".
  • Проаналізувавши зібрані докази Комітет довів змову компаній та наклав на них штраф загальною сумою понад 71 мільйонів гривень.
  • Учасники змови не погодилися з цим рішенням АМКУ та оскаржили його у суді. Однак їм все ж доведеться понести відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії.