Північний апеляційний господарський суд визнав аргументи АМКУ вагомими та скасував рішення попередньої інстанції.
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Антимонопольний комітет виграв суд у Пінчука
Відповідно до рішення суду, на "Інтерпайп Україна" та інших порушників наклали штрафи.
16 серпня "Інтерпайп" повідомило АМКУ про сплату штрафу у сумі 69 331 383 гривень. Відповідне платіжне доручення надійшло на адресу регулятора.
Деталі рішення АМКУ щодо компанії Пінчука
- Комітет встановив, що у 2018 році компанії "Інтерпайп Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром", маючи спільні інтереси, домовилися імітувати конкуренцію під час торгів.
- Їхнім замовником були філії Укрзалізниці. Загальна очікувана вартість за 42 процедурами закупівель запчастин до рухомого складу становила майже 700 мільйонів гривень.
- Переможцем у всіх процедурах у результаті стало товариство "Інтерпайп Україна".
- Проаналізувавши зібрані докази Комітет довів змову компаній та наклав на них штраф загальною сумою понад 71 мільйонів гривень.
- Учасники змови не погодилися з цим рішенням АМКУ та оскаржили його у суді. Однак їм все ж доведеться понести відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії.