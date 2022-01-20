В АМКУ зазначили, що ще 30 грудня на офіційному сайті Group DF повідомили, що всі активи Ukrainian Chemical Products (раніше "Кримський титан") були продані компанії "Русский титан". Також цю новину опублікувала низка ЗМІ.

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У АМКУ немає жодних заяв щодо придбання активів

До АМКУ тим часом жодних заяв про придбання цих активів не надходило від жодних суб'єктів господарювання. Комітет, згідно з законом, здійснює контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Мовиться і про контроль за концентраціями та узгодженими діями суб'єктів господарювання. Отож причиною для цієї перевірки стала саме інформація зі ЗМІ.

Концентрація, що потребує дозволу Комітету, забороняється до надання дозволу на її здійснення. Комітет за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products,

– пояснили в АМКУ.

Отож наразі в АМКУ встановлюють, чи є таке набуття активів концентрацією, і чи потребувала така концентрація дозволу Комітету і чи взагалі було порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Зверніть увагу! Якщо факт порушення встановлять, то на нового власника активів, чекатимуть штрафні санкції – до 5% доходу за рік, що передуватиме накладенню штрафу.

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Що відомо про Ukrainian Chemical Products

Потужності приватного акціонерного товариства розташовані у місті Армянськ.

Підприємство виробляє титанову продукцію.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства є Дмитро Фірташ.

Наприкінці 2021 року у Group DF повідомили, що за угодою все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" переходить у власність покупця.

У Group DF пояснили, що через політичні обставини цей актив втратив економічну привабливість.

Дивіться відео про Дмитра Фірташа:

Текст публікації АМКУ:

30 грудня 2021 року на офіційному сайті Group DF та низкою вітчизняних засобів масової інформації було поширено новину про продаж всіх активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products (місто Київ) (раніше – "Кримський Титан") російській компанії "Общество с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ ТИТАН" (місто Петрозаводськ, Республіка Карелія).

Комітет за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products. Зокрема, встановлюється чи є набуття активів концентрацією, чи потребувала така концентрація дозволу АМКУ та чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

У разі встановлення фактів порушення, на нового власника активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products чекатиме відповідальність у вигляді штрафних санкцій (до 5% доходу (виручки) за рік, що передуватиме накладенню штрафу).