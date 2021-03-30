АМКУ оштрафував мережі АЗС Коломойського на 4,7 мільярда гривень

Антимонопольний комітет оштрафував мережі АЗС, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського, на 4,7 мільярда гривень. Їх звинувачують у "антиконкурентному узгодженні дій" під час встановлення цін на нафтопродукти у 2016 році.

АМКУ визнав дії декількох компаній та понад 150 операторів АЗС щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями. Таке рішення Комітет прийняв на засіданні 30 березня 2021 року.

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Штраф наклали на такі компанії

ВТФ "Авіас";

Торговий дім "Авіас";

"Пром Гарант Плюс";

"Альянс Еволюшн";

"Укртатнафта";

169 операторів АЗС, зокрема "Укрнафту".

Що Антимонопольний комітет дізнався

Згідно з результатами розслідування, в Україні діяла система безготівкових розрахунків скретч-картами та паливними картками "Авіас". До неї були залучені приблизно 1 625 автозаправних станцій під різними брендами в усіх регіонах. Проєкт займав 25% від усіх АЗС країни.

У всій мережі продавали бензин і дизельне пальне марки Keropur ENERGY (ексклюзивна марка "Укртатнафти"), у мережі одномоментно встановлювали однакові ціни, незалежно від бренду АЗС і регіону,

– розповіли в АМКУ.

Детальне планування та координацію дій мережі здійснювали з "Центру", розташованого у Дніпрі.

Крім того, комітет виявив значну кількість типових, здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів і майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги. А також встановив, що особи, які обіймали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали один одного і працювали одночасно в кількох товариствах-учасниках проєкту.

Комітет з'ясував, що оператори АЗС, зокрема й "Укрнафта", закуповували в "Укртатнафти" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічні імпортні.

"Така погоджена поведінка учасників проєкту "АВІАС" порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку", – переконані у комітеті.

Через це за вказані порушення на порушників наклали штрафи у загальному розмірі 4,7 мільярда гривень.

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