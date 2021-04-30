Розмір штрафу

Загальна сума штрафу, що ухвалив АМКУ, становить 775 483 270 гривень. Вього оштрафовано 7 компаній, серед яких найбільше заплатить АТ "Центренерго" – 205 837 530 гривень.

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Кожна енергетична компанія, проти якої велось розслідування, заплатить наступну суму:

ПАТ "Центренерго" – 205 837 530 гривень,

АТ "ДТЕК Західенерго" – 172 969 760 гривень,

ТОВ "ДТЕК Трейдінг" – 163 448 330 гривень,

АТ "ДТЕК Дніпроенерго" – 125 473 390 гривень,

ТОВ "ДТЕК Східенерго" – 91 050 330 гривень,

ПрАТ "Черкаське хімволокно" – 14 417 450 гривень,

ДП "Держвуглепостач" – 2 286 480 гривень,

Розслідування АМКУ

Під час розслідування АМКУ встановив, що Міністерство енергетики рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. У структурі зазначили й те, що дані дії зі сторони міністерства підтверджуються протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля.

Деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016 – 2019 роках,

– розповідають в АМКУ.

Регулятор відмітив й те, що Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах.

Саме тому АМКУ прийняв рішення, яким визнано порушення Міністерства, що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Відповідь компанії ДТЕК на звинувачення

Одна з оштрафованих компаній дала відповідь й заявила, що вважає рішення Антимонопольного комітету безпідставним, необ’єктивним та упередженим, як повідомляє "Економічна правда".

Комітет формалізовано підійшов до розгляду справи, не дослідив ситуацію на ринку та умов ціноутворення, не надав можливості компанії повною мірою висловити позицію та проігнорував низку важливих аргументів,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Ба більше, у пресслужбі компанії ДТЕК заявили, що відстоюватимуть свої права та інтереси у суді.