АМКУ дозволив "Дженерал Комерс" купити завод "Більшовик"

Антимонопольний комітет таки дозволив "Дженерал Комерс" придбати перший київський машинобудівний завод "Більшовик". Водночас регулятор ще має перевірити факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

АМКУ надав відповідний дозвіл після розгляду повторної заяви. Антимонопольний комітет визнав переможцем аукціону "Дженерал Комерс".

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Як пояснили в АМКУ, першу заяву "Дженерал Комерс" залишили без розгляду, оскільки в її матеріалах бракувало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди.

Товариство, усунувши недоліки зазначені комітетом, подало повторну заяву наприкінці листопада цього року,

– пояснили в АМКУ.

"Дженерал Комерс" пов'язаний із групою UFuture бізнесмена Василя Хмельницького.

У регуляторі додали, що це не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонено українським законодавством. Водночас в АМКУ нагадали, що продовжують дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу "Більшовика". Комітет перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Продаж "Більшовика": що про це відомо

Завод "Більшовик" продали на онлайн-аукціоні з приватизації за понад 1,4 мільярда гривень. Це найбільший об'єкт за 15 років, який Україна продала на аукціоні.

Переможцем стало ТОВ "Дженерал Комерс". Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" 7 грудня надійшли до бюджету.

Згодом бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що він є співінвестором купівлі заводу. Він анонсував появу на місці "Більшовика" інноваційної інфраструктури з мільярдними інвестиціями.

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