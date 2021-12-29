АМКУ надав відповідний дозвіл після розгляду повторної заяви. Антимонопольний комітет визнав переможцем аукціону "Дженерал Комерс".

Важливо Баланс зради і перемоги: що не так з продажем "Більшовика"

Як пояснили в АМКУ, першу заяву "Дженерал Комерс" залишили без розгляду, оскільки в її матеріалах бракувало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди.

Товариство, усунувши недоліки зазначені комітетом, подало повторну заяву наприкінці листопада цього року,

– пояснили в АМКУ.

Цікаво! "Дженерал Комерс" пов'язаний із групою UFuture бізнесмена Василя Хмельницького.

У регуляторі додали, що це не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонено українським законодавством. Водночас в АМКУ нагадали, що продовжують дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу "Більшовика". Комітет перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Продаж "Більшовика": що про це відомо

Завод "Більшовик" продали на онлайн-аукціоні з приватизації за понад 1,4 мільярда гривень. Це найбільший об'єкт за 15 років, який Україна продала на аукціоні.

Переможцем стало ТОВ "Дженерал Комерс". Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" 7 грудня надійшли до бюджету.

Згодом бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що він є співінвестором купівлі заводу. Він анонсував появу на місці "Більшовика" інноваційної інфраструктури з мільярдними інвестиціями.