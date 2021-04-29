У скільки обійдеться США "Американський сімейний план" Джо Байдена

Джерело:Forbes
28 травня 2021 року президент США Джо Байден, під час свого виступу в Конгресі, представив план підтримки американських сімей вартістю майже 2 трильйони доларів. Фінансуватись витрати будуть шляком підняття податку для більш заможного населення.
Зі слів Байдена в Конгресі, загальні федеральні витрати в рамках "Американського сімейного плану" досягнуть 1 трильйону доларів протягом 10 років. Ще 0,8 мільярда доларів складуть податкові відрахування і пільги. Загалом, план підтримки американських сімей обійдеться США у 1,8 трильйона доларів.
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Нагадаємо, що Байден планує підвищити ставку корпоративного доходу вперше з 1993 року. Останній раз в США підвищували податок ще за каденції Білла Клінтона. Передбачається, що ставка становитиме 28%, зараз цей податок становить 21%. Проте, це буде розповсюджуватись лише тих, хто заробляє понад 400 тисяч доларів на рік.
Внаслідок підвищення податку передбачається, що максимальна ставка прибуткового податку буде підвищена з 37% до 39,6%. Податок для тих хто заробляє понад 1 мільйон на рік, виросте максимальна ставка на приріст капіталу і дивіденди – з 20% до 39,6%.
З урахуванням податку на зарплату та інвестиції (кожен по 3,8%) максимальні ставки на приріст капіталу і зарплату складуть 43,4% в порівнянні з поточною ставкою 23,8%.
Передбачається, що внаслідок розширення Податкової служби, в тому числі подвоєння чисельності співробітників за десять років і додаткових вимог до банків. Як результат, прогнозується, що бюджет США отримає додаткових 700 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що це третя масштабна економічна ініціатива Джо Байдена з приходу політика на пост президента США. У березні 2021 року Конгрес схвалив запропонований ним пакет підтримки економіки та американців вартістю 1,9 мільярда доларів.
На початку квітня 2021 року президентом США був запропонований ще один економічний план на 8 років вартістю 2,3 трильйона доларів. План передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах.