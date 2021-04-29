У скільки обійдеться США "Американський сімейний план" Джо Байдена

28 травня 2021 року президент США Джо Байден, під час свого виступу в Конгресі, представив план підтримки американських сімей вартістю майже 2 трильйони доларів. Фінансуватись витрати будуть шляком підняття податку для більш заможного населення.

"Американський сімейний план" Байдена

Зі слів Байдена в Конгресі, загальні федеральні витрати в рамках "Американського сімейного плану" досягнуть 1 трильйону доларів протягом 10 років. Ще 0,8 мільярда доларів складуть податкові відрахування і пільги. Загалом, план підтримки американських сімей обійдеться США у 1,8 трильйона доларів.

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Гроші Байден пропонує розподілити наступним чином:

225 мільярдів доларів – піде на фінансування дитячих садків та інших закладів для догляду за дітьми, щоб допомогти жінкам швидше повернутися до роботи після пологів.

– піде на фінансування дитячих садків та інших закладів для догляду за дітьми, щоб допомогти жінкам швидше повернутися до роботи після пологів. 225 мільярдів доларів – виділять на 10 річну програму оплачуваних відпусток за сімейними та медичним обставинам. За цією програмою працівники зможуть взяти 12 тижнів відпустки, під час якого їм будуть платити як мінімум дві третини їх зарплати. Проте, наголошується, що не більше як 4 тисячі доларів на місяць.

– виділять на 10 річну програму оплачуваних відпусток за сімейними та медичним обставинам. За цією програмою працівники зможуть взяти 12 тижнів відпустки, під час якого їм будуть платити як мінімум дві третини їх зарплати. Проте, наголошується, що не більше як 4 тисячі доларів на місяць. 511 мільярдів доларів – віддадуть для сфери освіти. Серед них 200 мільярдів доларів підуть на безкоштовні дитячі садки та ще 109 мільярдів доларів – на два безкоштовних роки навчання в громадських коледжах для всіх американців (програма стосуватиметься й іммігрантів).

– віддадуть для сфери освіти. Серед них 200 мільярдів доларів підуть на безкоштовні дитячі садки та ще 109 мільярдів доларів – на два безкоштовних роки навчання в громадських коледжах для всіх американців (програма стосуватиметься й іммігрантів). 39 мільярдів доларів – субсидування двох років навчання в чотирирічних коледжах (університетах), в яких традиційно навчаються темношкірі студенти, для студентів з сімей, що заробляють менше, як 125 тисяч доларів на рік.

– субсидування двох років навчання в чотирирічних коледжах (університетах), в яких традиційно навчаються темношкірі студенти, для студентів з сімей, що заробляють менше, як 125 тисяч доларів на рік. 45 мільярдів доларів – буде виділено на фінансування безкоштовного харчування для дітей в бідних районах.

Як буде фінансуватись програма:

1. Підвищення податку для багатіїв

Також Байден запропонував продовжити податкові пільги для сімей з дітьми, підвищити зарплату працівникам сфери догляду за дітьми, збільшення стипендії майбутнім учителям.

Нагадаємо, що Байден планує підвищити ставку корпоративного доходу вперше з 1993 року. Останній раз в США підвищували податок ще за каденції Білла Клінтона. Передбачається, що ставка становитиме 28%, зараз цей податок становить 21%. Проте, це буде розповсюджуватись лише тих, хто заробляє понад 400 тисяч доларів на рік.

Внаслідок підвищення податку передбачається, що максимальна ставка прибуткового податку буде підвищена з 37% до 39,6%. Податок для тих хто заробляє понад 1 мільйон на рік, виросте максимальна ставка на приріст капіталу і дивіденди – з 20% до 39,6%.

З урахуванням податку на зарплату та інвестиції (кожен по 3,8%) максимальні ставки на приріст капіталу і зарплату складуть 43,4% в порівнянні з поточною ставкою 23,8%.

2. Розширення Податкової служби

Передбачається, що внаслідок розширення Податкової служби, в тому числі подвоєння чисельності співробітників за десять років і додаткових вимог до банків. Як результат, прогнозується, що бюджет США отримає додаткових 700 мільярдів доларів.

Інші економічні ініціативи Байдена

Нагадаємо, що це третя масштабна економічна ініціатива Джо Байдена з приходу політика на пост президента США. У березні 2021 року Конгрес схвалив запропонований ним пакет підтримки економіки та американців вартістю 1,9 мільярда доларів.

На початку квітня 2021 року президентом США був запропонований ще один економічний план на 8 років вартістю 2,3 трильйона доларів. План передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах.

Зокрема, 2,3 трильйона доларів будуть розподілені наступним чином:

621 мільярд доларів на модернізацію транспортної інфраструктури.

400 мільярдів доларів на підтримку літніх людей та інвалідів.

300 мільярдів доларів на підтримку промислового сектора.

213 мільярдів доларів на ремонт і будівництво доступного житла.

100 мільярдів доларів на розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Як вже відреагував фондовий ринок на квітневий економічний план: