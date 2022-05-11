Логістика стає більш складною та комбінованою. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі національного марафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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Пальне з яких держав отримає Україна

За її словами, в Україні має з'явитися пальне із нафтопереробних заводів:

американських;

німецьких;

скандинавських;

балтійських тощо.

Свириденко зауважила, ресурс є. Тому намагаються зробити все необхідне для того, аби доставити пальне вчасно.

Американський бензин вже з'явився на українських АЗС. Це відбулося 2 дні тому,

– наголосила міністерка.

Чи стане пальне дорожчим

Свириденко пояснила, що наразі ціну регулює держава за формулою. Відходити від цієї практики наміру поки немає. "Тому намагатимемось, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують", – додала вона.

Наразі приватні українські оператори працюють за спеціальними контрактами, але їхня задача – укладати довгострокові контракти для забезпечення паливним ресурсом.

"Не унеможливлюю, що держава виходитиме із закупівлі великого обсягу за допомогою дострокового контракту, аби надалі забезпечити себе від дефіциту", – відзначила Свириденко.

Важливо! Нова середня вартість пального: ціни бензину підвищили на 1,64 гривні до 31,19 гривні за літр; ціни на дизельне пальне підвищили на 1,97 гривні до 35,63 гривні за літр.

Які потреби в України

Щомісяця, як пояснила міністерка, Україна потребує приблизно 100 тисяч тонн бензину, 250 тисяч тонн дизелю та приблизно 70 тисяч тонн скрапленого газу. Наразі учасники ринку вже законтрактували 72 тисячі тонн бензину і майже 253 тисячі тонн дизелю.

Відбулась зустріч у Варшаві зі всіма учасниками ринку Польщі, представниками енергетики Румунії, про те, що Україна збільшуватиме через Польщу транзит до 250 тисяч тонн на місяць.

"Тобто намагатимемось якомога швидше вирішити дефіцит пального, що склався ситуативно, тимчасово на ринку України", – додала вона.

В Україні – дефіцит пального

Через війну в нашій державі виник дефіцит пального. Складнощів додали і атаки окупантів на наші нафтопереробні заводи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що така ситуація – природна під час війни. Однак вже незабаром вона налагодиться.

Задля того, аби не було нестачі пального, уряд розширює географію його отримання. Постачатимуть пальне зокрема із Перської затоки, Азербайджану та Близького Сходу.

Окрім цього, в Офісі Президента повідомили про створення стратегічного запасу пального на кілька місяців вперед.

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