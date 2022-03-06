American Express призупиняє роботу в Росії та Білорусі: будуть проблеми з банківськими картами

Американська фінансова компанія American Express призупиняє роботу на території Росії та Білорусі. Про це стало відомо 6 березня.

У Нью-Йоркському управлінні компанії повідомили, що тепер у жителів цих країн будуть проблеми з картами American Express. У заяві зазначили, що це рішення ухвалили на тлі невиправданої атаки Росії на народ України.

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Слід зауважити, що раніше компанія припинила відносини з банками в Росії, які постраждали від санкцій США та міжнародного уряду. Проте цього разу обмеження жорсткіші:

глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи банкоматів у Росії;

картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express;

це ж поширюється на всі бізнес-операції в Білорусі.

У публікації компанії зазначили, що протягом попередніх тижнів робили все, щоб підтримувати колег і клієнтів у цих країнах. Тому продовжать це робити, проте як саме – не написали.

Однією з цінностей нашої компанії – "робити те, що правильно". Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи й буде продовжувати це робити,

– акцентували в American Express.

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