Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. За 2020 рік було продано продовольчих товарів на 14,1% більше, ніж у 2019 році.

Що найбільше купували у 2020 Як повідомляє Держстат всього було продано продовольчих товарів на 384,1 мільярда гривень. Найчастіше українці брали до свого продуктового кошика молочні продукти, витрати на які становлять 11% від всієї суми. Читайте також Інфляція прискорилась: які продукти подорожчали, а які подешевшали На які продукти витратили найбільше українці у 2020 Молочні продукти – 44,3 мільярда гривень (11%).

Свіжі овочі та фрукти – 31,4 мільярда гривень (8,2%).

М'ясні продукти – 26,7 мільярда гривень (7,0%). Інші витрати Проте, найбільше українці витратили на алкогольні напої – 15,6% від всієї суми, або ж 59,8 мільярда гривень.

На тютюнові вироби українці за 2020 рік витратили 30,8 мільярда гривень, що становить 8,0% від роздрібного обороту.