Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. За 2020 рік було продано продовольчих товарів на 14,1% більше, ніж у 2019 році.
Джерело:Державна служба статистики
Що найбільше купували у 2020
Як повідомляє Держстат всього було продано продовольчих товарів на 384,1 мільярда гривень. Найчастіше українці брали до свого продуктового кошика молочні продукти, витрати на які становлять 11% від всієї суми.
Читайте також Інфляція прискорилась: які продукти подорожчали, а які подешевшали
На які продукти витратили найбільше українці у 2020
- Молочні продукти – 44,3 мільярда гривень (11%).
- Свіжі овочі та фрукти – 31,4 мільярда гривень (8,2%).
- М'ясні продукти – 26,7 мільярда гривень (7,0%).
Інші витрати
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter