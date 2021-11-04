Однак розмір аліментів напряму залежить від прожиткового мінімуму, який закладається в бюджет. Річ у тім, що вони не можуть бути меншими, ніж 50% від прожиткового мінімуму. Також на розмір аліментів впливає й вік дитини. Про усі нюанси та динаміку зростання у 2022 році, розповідаємо далі.

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Розмір аліментів у 2022 році

Розмір аліментів в Україні зросте ще у грудні цьогоріч, згідно з останнім підвищенням прожиткового з 1 грудня до 2 393 гривні, що передбачене бюджетом-2021. Тож з останнього місяця цього року на дітей до 6 років потрібно буде платити мінімум 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – 1 309 гривень.

Варто зауважити, що розмір аліментів є гарантований та рекомендований й залежить від доходу батька чи матері, які сплачують виплати. Також закон встановлює не лише мінімальний розмір аліментів, але й максимальний. Він складає 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Тож з 1 грудня максимальна сума аліментів на дитину до 6 років складатиме – 21 тисяча гривень, а від 6 до 18 років – 26,18 тисячі гривень.

*жовтим кольором позначений гарантований (мінімальний) розмір аліментів;

*зеленим – рекомендований.

Гарантований розмір аліментів на одну дитину, тобто мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у разі, якщо у них низькі доходи. Він складає не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного до її віку.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину – розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, котрий встановлює суд у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Нагадаємо, що останній раз розмір аліментів цьогоріч підвищували 1 липня. Тож нині рекомендований розмір виплат на дітей до 6 років – 2 013 гривень, а з 6 до 18 – 2 510 гривень. Детальніше про це, читайте тут.

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Максимальна сума аліментів

На дитину до 6 років:

з 1 грудня 2021 року – 21 000 гривень,

з 1 липня 2022 року – 22 010 гривень,

з 1 грудня 2022 року – 22 720 гривень.

На дитину від 6 років до 18 років:

з 1 грудня 2021 року – 26 180 гривень,

з 1 липня 2022 року – 27 440 гривні,

з 1 грудня 2022 року – 28 330 гривні.

Варто знати! Якщо один з батьків, який платить аліменти, прострочив оплату, він зобов’язаний виплатити суму заборгованості за весь час з урахуванням індексу інфляції, а також 3% річних від суми боргу.

Чи можна розраховувати на аліменти після 18 років

Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то батько чи мати, які не проживають з нею, повинні продовжувати сплачувати аліменти, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років.

Як розраховується розмір аліментів

При розрахунку розмірів аліментів грає роль: вік дитини, кількість дітей та власне вже згаданий вище розмір доходу батька чи матері, що сплачують виплати.

В Україні встановлений не лише мінімальний розмір аліментів, але й максимальний / Фото архів 24 каналу

З огляду на фактор кількості дітей, маємо наступну схему розрахунку:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

на двох дітей — 1/3 від доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 від доходу.

У суді враховують наступні фактори:

Стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів.

Наявність у платника інших дітей та непрацездатних родичів.

Права власності платника (нерухомість, автомобіль тощо).

Витрати й доходи платника.

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Покарання за несплату аліментів

За несплату аліментів в Україні передбачена:

цивільна,

адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду закордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання),

кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Обмеження виїзду закордон

Законом передбачена заборона на право виїзду за кордон для батька чи матері, котрий не сплачує аліменти більш як 6 місяців. Передбачається, що заборона буде знята лише у разі повного погашення заборгованості.

Обмеження в керуванні автомобілем

Варто зазначити, що обмеження розповсюджуються на будь-які механічні транспортні засоби. Тож, якщо ви заборгували виплати перед дитиною, то не зможете кермувати, наприклад, мотоциклом чи автомобілем. Однак є декілька виключень.

Якщо ваш транспортний засіб – ваше основне джерело доходу, адже у такому разі ви не зможете погасити заборгованість. Ви маєте інвалідність І чи II групи або ж допомагає такій особі. Проходите військову службу. Маєте розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

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В Україні майже 700 тисяч неповних сімей / Фото Pixabay

Зверніть увагу! Що в Україні передбачене не лише покарання за несплату аліментів, але й нагляд за цільовим їх використання. Тож, якщо інспекції визначать, що мати чи батько, які проживають з дитиною на яку нараховуються аліменти, витрачає гроші не на дитину, а в інших цілях, таку сім’ю позбавлять аліментів.

Скільки в Україні неповних сімей

Згідно з аналітикою Держстату за 2021 рік в Україні 679,4 тисячі сімей, де діти не мають одного з батьків. Це 17,5% від кількості повних сімей у країні.