Водночас акції найбільшого російського банку – Сбербанку – на торгах у Лондоні впали на 75% за добу. На відкритті торгів одна акція коштувала 1,20 долара. А ще в середині лютого ціна була близька до 15 доларів.

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Тим часом цінні папери інших російських компаній теж обвалилися після початку торгів на Лондонській біржі:

акції TCS Group (власник банку "Тінькофф") впали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефти" – на 45,5%.

Це дія економічних санкцій, які наші міжнародні партнери спільно наклали на Росію за її напад на Україну. Це лише початок: економічні негаразди в Росії лише поглиблюватимуться з кожним днем ведення війни.

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