Вперше за 10 років Netflix відзвітував про відтік підписників. За перший квартал 2022 року сервіс втратив 200 тисяч глядачів, а цього кварталу може втратити ще 2 мільйони підписників.

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Ця новина сколихнула весь ринок стримінгових сервісів:

Акції Netflix обвалилися на 35% за день і на закритті ринку коштували 226 доларів за штуку, повідомляє Finance!Yahoo.

Акції Disney, Paramount і Warner Bros Discovery також втратили в ціні.

Чому Netflix втрачає клієнтів

На це є багато причин. По-перше, Netflix покинув російський ринок через війну в Україні, а це мінус 700 тисяч клієнтів для компанії.

По-друге, багато підписників перейшли до конкурентів Netflix. Щоб повернути їх, компанія пообіцяла покращити якість свої телесеріалів та фільмів.

Netflix має створювати значно більше телесеріалів та фільмів, які обов’язково потрібно дивитися, які стають постійними франшизами,

– сказав Річ Грінфілд, аналітик LightShed Partners.

Компанія планує боротися із підписниками, які діляться своїми акаунтами з іншими людьми. Таких близько 100 мільйонів. А також протягом 1 – 2 років можуть запустити дешевшу версію підписки на сервіс, але там глядачам доведеться дивитися рекламу.

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