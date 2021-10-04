Про обвал акцій свідчать дані торгів. Наразі у світі є значні перебої в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp. Тому й акції провідних американських IT-компаній теж падають.

Важливо Онлайн-апокаліпсис: не працює ще й TikTok, а також Netflix, Twitter та Google

Акції падають / Скриншот з сайту

Мовиться також про акції Amazon, Facebook, Moderna. Microsoft, NVIDIA, Alphabet A.



Акції компаній втрачають у ціні

Соцмережі не працюють: що відомо

Ввечері 4 жовтня користувачі мережі почали скаржитись на роботу провідних соцмереж. Facebook та Instagram перестали працювати. Проблеми виникли і в роботі мессенджеру WhatsApp.

Користувачі не могли скористатись ні мобільними додатками, ні вебсайтами.

На офіційній сторінці Facebook вибачились. Проблеми з'ясовують.

Потім збої з'явились у низці інших платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon та TikTok.

Наразі невідомі причини збою. Також поки не прогнозують, коли соцмережі запрацюють знову.