Акції компанії Абрамовича обвалилися після санкцій
Джерело:Financial Times
Акції компанії Evraz, котру контролює олігарх Абрамович, впали на лондонській біржі 10 березня. Це сталось після того, як Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії.
Акції компанії Evraz обвалилися
У четвер 10 березня 2022 року Велика Британія наклала санкції на Абрамовича та ще 6 російських олігархів. В результаті цього акції компанії Evraz впали на 14% на торгах.
Що цьому передувало Роман Абрамович та ще 6 російських олігархів потрапили під санкції Британії
Прикметно, що ще 9 березня компанія намагалась заспокоїти інвесторів щодо можливих санкцій. В Evraz заявили, що "не вважають себе юридичною особою, що належить або діє від імені чи за вказівкою будь-яких осіб, пов’язаних з Росією і, таким чином, не підпадає під дію такого законодавства".
Санкції щодо компанії Evraz
Нагадаємо, що раніше Абрамович не потрапляв ані під обмеження у США, ані ЄС. Нині його звинуватили у причетності до "дестабілізації України та підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через Evraz".
Також Уряд Сполученого Королівства заявив, що компанія Evraz потенційно брала участь у "поставках сталі для російських військових, яка могла використовуватися у виробництві танків".
Що варто знати про компанію EvrazEvraz – лондонська металургійна компанія, яку контролює Абрамович. У лютому Абрамович взяв під прямий контроль свою частку у 28,6% Evraz, яку він раніше володів через Greenleas International Holdings, компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах.
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