Акції IT-компаній США падають: година простою обходиться економіці світу в 160 мільйонів доларів

Акції провідних американських IT-компаній стрімко падають на тлі повідомлень про масові збої. Світова економіка вже зазнала збитків на мільйони доларів.

Про це повідомляє організація NetBlock. Вона здійснює моніторинг кібербезпеки та управління інтернетом. Там вже оцінили наслідки збоїв, які трапилися 4 жовтня.

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Глобальний збій та світова економіка

У NetBlock, зокрема, оцінюють економічний вплив інтернет-збоїв, відключення мобільних даних або обмеження програм за допомогою показників Світового банку, Міжнародний союз електрозв'язк, Євростату та Бюро перепису населення США.

Так от, згідно з даними NetBlock, лише одна година проблем з Facebook, Instagram та WhatsApp обходиться світовій економіці у 161 422 838 доларів. Оскільки соцмережі та мессенджер "лежать" вже понад 3 години, збитки можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.



Як глобальний збій у мережі впливає на економіку щогодини / Скриншот

Що відбувається з акціями IT-компаній

Глобальний збій, який зачепив роботу популярних соцмереж, месенджерів та інших сервісів, призвів до падіння акцій провідних IT-компаній світу. Цікаво, що найбільше внаслідок цього постраждав Twitter.

Рівень падіння акцій станом на 4 жовтня, 21:45

Джерело: NASDAQ

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

на 5,7%; Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

на 2,8%. Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%;

Коротко про глобальний збій в інтернеті

Користувачі масово почали скаржитися на проблеми із доступом до Facebook, Instagram та WhatsApp приблизно о 18:30 за українським часом. Згодом "лягла" низка інших сервісів, зокрема – Google, Amazon, Netflix, Steam та інші. Повідомляли й про збій у роботі TikTok. При цьому, ЗМІ повідомили, що у "Даркнеті" продали особисті дані близько 1,5 мільярда користувачів Facebook. Втім, наразі ця інформація ще потребує підтвердження.