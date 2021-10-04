Про це повідомляє організація NetBlock. Вона здійснює моніторинг кібербезпеки та управління інтернетом. Там вже оцінили наслідки збоїв, які трапилися 4 жовтня.

Зверніть увагу Онлайн-апокаліпсис: не працює ще й TikTok, а також Netflix, Twitter та Google

Глобальний збій та світова економіка

У NetBlock, зокрема, оцінюють економічний вплив інтернет-збоїв, відключення мобільних даних або обмеження програм за допомогою показників Світового банку, Міжнародний союз електрозв'язк, Євростату та Бюро перепису населення США.

Так от, згідно з даними NetBlock, лише одна година проблем з Facebook, Instagram та WhatsApp обходиться світовій економіці у 161 422 838 доларів. Оскільки соцмережі та мессенджер "лежать" вже понад 3 години, збитки можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.



Як глобальний збій у мережі впливає на економіку щогодини / Скриншот

Що відбувається з акціями IT-компаній

Глобальний збій, який зачепив роботу популярних соцмереж, месенджерів та інших сервісів, призвів до падіння акцій провідних IT-компаній світу. Цікаво, що найбільше внаслідок цього постраждав Twitter.

Рівень падіння акцій

Джерело: NASDAQ

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

на 5,7%; Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

на 2,8%. Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%;

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