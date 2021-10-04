Про це повідомляє організація NetBlock. Вона здійснює моніторинг кібербезпеки та управління інтернетом. Там вже оцінили наслідки збоїв, які трапилися 4 жовтня.
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Глобальний збій та світова економіка
У NetBlock, зокрема, оцінюють економічний вплив інтернет-збоїв, відключення мобільних даних або обмеження програм за допомогою показників Світового банку, Міжнародний союз електрозв'язк, Євростату та Бюро перепису населення США.
Так от, згідно з даними NetBlock, лише одна година проблем з Facebook, Instagram та WhatsApp обходиться світовій економіці у 161 422 838 доларів. Оскільки соцмережі та мессенджер "лежать" вже понад 3 години, збитки можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.
Як глобальний збій у мережі впливає на економіку щогодини / Скриншот
Що відбувається з акціями IT-компаній
Глобальний збій, який зачепив роботу популярних соцмереж, месенджерів та інших сервісів, призвів до падіння акцій провідних IT-компаній світу. Цікаво, що найбільше внаслідок цього постраждав Twitter.
Рівень падіння акцій
Джерело: NASDAQ
- Twitter – на 6,4%;
- Facebook – на 5,7%;
- Amazon – на 2,8%;
- Apple – на 2,8%.
- Alphabet – на 2,5%;
- Netflix – на 2,3%;
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