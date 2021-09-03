Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час зустрічі між представниками профспілок та роботодавців. Вони обговорювали основні показники держбюджету 2022 року.

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Основою для проєкту кошторису є бюджетна декларація

Заступник міністра зауважив, що поки Мінфін готує проєкт держбюджету на 2022 рік. Основою для цього документа є бюджетна декларація, яку схвалила Верховна Рада. Головне завдання, яке поки що ставить відомство, – зменшити дефіцит держбюджету до 2024 року.

Основний пріоритет – обороноздатність

Єрмоличев зазначив, що підготовка держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

Одним із головних пріоритетів – є обороноздатність країни, фінансування медицини та підняття заробітних плат медикам. Плануємо на наступний рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоров'я,

– сказав заступник міністра фінансів.

На освіту планують призначити близько 7,2% ВВП: потрібно оновити матеріально-технічну базу шкіл, організувати якісне харчування учнів.

Інші основні аспекти державного бюджету-2022:

проблеми виплати заборгованості заробітних плат працівників вугільної галузі,

збільшення фінансування медичної галузі,

збільшення виплат заробітних плат у сфері охорони здоров'я,

питання формування механізму обрахунку заробітної плати педагогам,

нагальні проблеми Пенсійного фонду,

необхідність збільшення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати.

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У Мінфіні казали, що бюджет-2021 потребує корекції

Зазначимо, що раніше у Мінфіні заявили, що державний бюджет-2021 потребує корекції. Зокрема, мовиться про фінансування субсидії на жовтень та листопад. Очільник профільного відомства Сергій Марченко запевнив, що з врахуванням перевиконання бюджету за доходами, це не є проблемою.