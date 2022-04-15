"Агроокупація": росіяни користуються майже 190 тисячами гектарів української землі

Майже 200 тисяч гектарів української землі використовують агровиробники, що мають прямий зв’язок з Росією та Білоруссю. Це майже 30 тисяч земельних ділянок.

В Україні 1 284 компанії, що працюють в аграрному та суміжних секторах економіки, мають зв’язки з країною, яка напала на Україну, та країною, яка сприяла агресії. Про це йдеться у дослідженні Vkursi Zemli, ексклюзивно для 24 каналу.

Зверніть увагу З криптовалютою на "ти": як українцю почати інвестувати

Де ворогам приглянулася земля в Україні

З них лише 94 агровиробники володіють або орендують 192 164 гектари української землі. Найбільше пов'язаних з ворогами аграріїв у Миколаївській області. Лише у цій області таких земель майже 64 тисячі гектарів. У трійку також увійшли Сумська та Запорізька області.

Водночас у Черкаській, Львівській та Закарпатській областях не виявили жодного агровиробника, який має хоч якісь зв'язки країною-агресоркою.

Інтереси підприємців із Білорусі концентруються у північно-західних та центральних регіонах, тоді як компанії зі зв’язками з Росією зосереджені на північному сході та у південних регіонах України,

– йдеться у дослідженні.

Які компанії, пов'язані з ворогом

У десятку компаній, які мають доступ до української сільськогосподарської землі та водночас пов'язані з ворогом, потрапили:

ТОВ "Магістраль-Сервіс";

ТОВ "Зак-Сервіс";

ТОВ "Хорол-Дон";

ПрАТ "Асоціація "Південна";

ТзОВ "Птахокомплекс "Губин";

ТОВ "Премо Груп";

ТОВ "Агро Форсайт";

ТОВ "Росагро";

ФГ "Маяки";

ТОВ "Грін-Ландія".

Лише ТОВ "Магістраль-Сервіс" у 2021 році отримала понад 37 мільйонів гривень доходу. Водночас ТОВ "Зак-Сервіс" отримала близько 28,5 мільйона гривень, а ТОВ "Хорол-Дон" – майже 12 мільйонів гривень.

Що вирощують ці компанії

Серед землекористувачів лідирують виробники зернових та технічних культур. Вони сумарно використовують 180 тисяч гектарів.

З них компанії, пов'язані з Росією – 171 194 гектарів;

з Білоруссю – 9 456 гектарів.

Важливо – коли будуть найважчі часи для української економіки: дивіться відео

Команда Vkursi Zemli аналізувала лише відкриті дані. Тож насправді пов'язані з ворожими країнами компанії та особи можуть мати у своєму розпорядженні ще більше української землі та отримувати з неї прибуток.