"Агроокупація": росіяни користуються майже 190 тисячами гектарів української землі
Майже 200 тисяч гектарів української землі використовують агровиробники, що мають прямий зв’язок з Росією та Білоруссю. Це майже 30 тисяч земельних ділянок.
В Україні 1 284 компанії, що працюють в аграрному та суміжних секторах економіки, мають зв’язки з країною, яка напала на Україну, та країною, яка сприяла агресії. Про це йдеться у дослідженні Vkursi Zemli, ексклюзивно для 24 каналу.
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Де ворогам приглянулася земля в Україні
З них лише 94 агровиробники володіють або орендують 192 164 гектари української землі. Найбільше пов'язаних з ворогами аграріїв у Миколаївській області. Лише у цій області таких земель майже 64 тисячі гектарів. У трійку також увійшли Сумська та Запорізька області.
Водночас у Черкаській, Львівській та Закарпатській областях не виявили жодного агровиробника, який має хоч якісь зв'язки країною-агресоркою.
Інтереси підприємців із Білорусі концентруються у північно-західних та центральних регіонах, тоді як компанії зі зв’язками з Росією зосереджені на північному сході та у південних регіонах України,
– йдеться у дослідженні.
Які компанії, пов'язані з ворогом
У десятку компаній, які мають доступ до української сільськогосподарської землі та водночас пов'язані з ворогом, потрапили:
- ТОВ "Магістраль-Сервіс";
- ТОВ "Зак-Сервіс";
- ТОВ "Хорол-Дон";
- ПрАТ "Асоціація "Південна";
- ТзОВ "Птахокомплекс "Губин";
- ТОВ "Премо Груп";
- ТОВ "Агро Форсайт";
- ТОВ "Росагро";
- ФГ "Маяки";
- ТОВ "Грін-Ландія".
Лише ТОВ "Магістраль-Сервіс" у 2021 році отримала понад 37 мільйонів гривень доходу. Водночас ТОВ "Зак-Сервіс" отримала близько 28,5 мільйона гривень, а ТОВ "Хорол-Дон" – майже 12 мільйонів гривень.
Що вирощують ці компанії
Серед землекористувачів лідирують виробники зернових та технічних культур. Вони сумарно використовують 180 тисяч гектарів.
- З них компанії, пов'язані з Росією – 171 194 гектарів;
- з Білоруссю – 9 456 гектарів.
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