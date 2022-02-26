Агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги України: чи є загроза дефолту
Джерело:Інтерфакс-Україна
Одне з трьох провідних рейтингових агентств світу Fitch знизило довгострокові рейтинги України. Раніше вони перебували на позначці B, а тепер закріпилися на позначці CCC.
Про це мовиться у пресрелізі агентства. Слід пояснити, що такі зміни не є надто райдужними для України.
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Що це означає
Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, що оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження та аналіз комерційних та державних організацій.
Загалом існують такі інвестиційні рейтинги
- BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;
- B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;
- CCC – можливий дефолт;
- CC – висока ймовірність дефолту;
- C – дефолт неминучий;
- RD – обмежений дефолт;
- D – дефолт.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги України в іноземній та національній валюті з B до CCC. Це означає, що зараз інвестиційний рейтинг нашої країни перебуває на значенні "можливий дефолт".
Однак це зовсім не означає, що економіка України впаде! До того ж Білий дім готує найпотужнішу фінансову допомогу Україні у 6,4 мільярда доларів. Це суттєво покращить економічну ситуацію в Україні.Віримо у ЗСУ та Україну! Разом до перемоги!