Про це мовиться у пресрелізі агентства. Слід пояснити, що такі зміни не є надто райдужними для України.

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Що це означає

Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, що оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження та аналіз комерційних та державних організацій.

Загалом існують такі інвестиційні рейтинги

BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;

B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;

CCC – можливий дефолт;

CC – висока ймовірність дефолту;

C – дефолт неминучий;

RD – обмежений дефолт;

D – дефолт.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги України в іноземній та національній валюті з B до CCC. Це означає, що зараз інвестиційний рейтинг нашої країни перебуває на значенні "можливий дефолт".

Однак це зовсім не означає, що економіка України впаде! До того ж Білий дім готує найпотужнішу фінансову допомогу Україні у 6,4 мільярда доларів. Це суттєво покращить економічну ситуацію в Україні.

Віримо у ЗСУ та Україну! Разом до перемоги!