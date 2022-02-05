Міжнародне агентство Fitch оприлюднило оновлений прогноз щодо економіки України. У звіті очікування щодо зростання показників різко погіршилися.

Читайте також Як зросла економіка України наприкінці 2021 року: оцінка Держстату

Fitch погіршило прогноз щодо зростання економіки України

Прогноз щодо ВВП погіршили на 1% у порівнянні з оглядом у серпні 2021 року.

Це сталося через такі чинники:

уповільнення зростання реальної заробітної плати й приватного споживання,

зниження внутрішнього попиту через підвищений геополітичний ризик і високу ціну на газ.

Прогнозується, що зростання ВВП збільшиться до 3,5% у 2023 році. Це загалом відповідає тренду України.

Fitch також наголошує, що інфляція залишиться підвищеною на рівні приблизно 10% у першій половині 2022 року. Це за умови подальшого підвищення облікової ставки Нацбанку до 12%. Згодом інфляція трохи впаде. Наприкінці 2022 року вона становитиме 7,9%, а на звершення 2023 – 5,3%.

Агентство прогнозує і втрату Україною міжнародних резервів

У матеріалах Fitch прогнозує, що міжнародні резерви України у 2022 році скоротяться на 6 мільярдів доларів. Кабінет Міністрів не зможе вийти на ринки для розміщення єврооблігацій.

Відповідно до прогнозу, зменшення резервів до 25 мільярдів доларів відбудеться через обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів.

Нагадаємо, агентство Fitch Ratings раніше заявило, що на тлі ймовірного військового вторгнення Росії в Україну може постраждати економіка держави. Зокрема, існує загроза макростабільності України.

До теми – як Україна закінчила 2021 рік з історичним доларовим ВВП: дивіться відео