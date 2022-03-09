Рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С. Це означає переддефолтний стан.

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Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий,
– мовиться у повідомленні.

Агентство зазначає, що подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії. Вона може вибірково не виплачувати суверенні боргові зобов'язання.

Існує й інший незначний ризик. Fitch має на увазі встановлення технічних бар'єрів для обслуговування боргу. Це може бути через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу.

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