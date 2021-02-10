Абромавичуса відкликали з наглядової ради "Ощадбанку": деталі

Джерело:Інтерфакс-Україна
Кабмін 9 лютого відкликав з наглядової ради "Ощадбанку" представника держави Айвараса Абромавичуса. Відповідний лист уряду направив президент Володимир Зеленський.
Про це інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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Згідно з цими даними, Абромавичус так і не вступив на посаду представника держави від президента в "Ощадбанку".
Зазначимо, що рішення ввести Абромавичуса в наглядову раду ухвалив Кабмін 4 листопада. На цій посаді колишній очільник Мінекономіки та Укроборонпрому мав замінити Юрія Храмова.
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