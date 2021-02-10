Кабмін 9 лютого відкликав з наглядової ради "Ощадбанку" представника держави Айвараса Абромавичуса. Відповідний лист уряду направив президент Володимир Зеленський.

Про це інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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На посаді Абромавичус мав замінити Юрія Храмова

Згідно з цими даними, Абромавичус так і не вступив на посаду представника держави від президента в "Ощадбанку".

Зазначимо, що рішення ввести Абромавичуса в наглядову раду ухвалив Кабмін 4 листопада. На цій посаді колишній очільник Мінекономіки та Укроборонпрому мав замінити Юрія Храмова.

Що відомо про кар'єру Абромавічуса в Україні

Переїхав до Києва у 2008 році.

Очолив київський офіс компанії East Capital.

У 2014 році отримав українське громадянство.

2014 – 2016 роки – був міністром економіки України

З липня 2019 – голова наглядової ради Укроборонпрому.

З серпня 2019 по жовтень 2020 – гендиректор Укроборонпрому.

Абромавичус сам просив звільнити його з посади очільника Укроборонпрому, оскільки наголошував, що цю посаду обіймає тимчасово.

Дані з Вікіпедії