Абромавичуса відкликали з наглядової ради "Ощадбанку": деталі
Кабмін 9 лютого відкликав з наглядової ради "Ощадбанку" представника держави Айвараса Абромавичуса. Відповідний лист уряду направив президент Володимир Зеленський.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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На посаді Абромавичус мав замінити Юрія Храмова
Згідно з цими даними, Абромавичус так і не вступив на посаду представника держави від президента в "Ощадбанку".
Зазначимо, що рішення ввести Абромавичуса в наглядову раду ухвалив Кабмін 4 листопада. На цій посаді колишній очільник Мінекономіки та Укроборонпрому мав замінити Юрія Храмова.
Що відомо про кар'єру Абромавічуса в Україні
- Переїхав до Києва у 2008 році.
- Очолив київський офіс компанії East Capital.
- У 2014 році отримав українське громадянство.
- 2014 – 2016 роки – був міністром економіки України
- З липня 2019 – голова наглядової ради Укроборонпрому.
- З серпня 2019 по жовтень 2020 – гендиректор Укроборонпрому.
- Абромавичус сам просив звільнити його з посади очільника Укроборонпрому, оскільки наголошував, що цю посаду обіймає тимчасово.
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