Найбільший платник податків: скільки грошей сплатив "Нафтогаз" за січень – лютий

Компанія "Нафтогаз" за січень та лютий цього року сплатила майже 13 мільярдів гривень податків. Відтак компанія стабільно залишається найбільшим джерелом надходжень держбюджету.

Надходження від "Нафтогаз" у 2021 році

НАК "Нафтогаз" у період з січня по лютий сплатила до державного та місцевих бюджетів 12,7 мільярда гривень. Нині ж "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні.

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Компанія зазначила, що надходження від Групи складають 9% загальних доходів державного бюджету у період з січня по лютий 2021 року.

Порівняння надходжень за схожий період у 2019 році

Згідно з даними "Нафтогаз" компанія сплатила за схожий період, у минулому 2019 році, з січня по березень понад 13,1% загальних доходів державного бюджету.

Загалом за три місяці у 2019 році Група сплатила близько 24,1 мільярда гривень податків і зборів.

Загальні надходження за попередні роки

Сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів, за результатами 2020 року, склав близько 142 мільярдів гривень, що складались з:

частини дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 мільярда гривень,

податків й платежів за результатами врегулювання податкового боргу ПАТ "Укрнафта".

Розмір дивідендних платежів Групи постійно зростає з кожним роком. Так, до прикладу, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 мільярда гривень.

Що відомо про НАК "Нафтогаз" Група Нафтогаз – це державна компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою нафти та газу. Компанія працю в усіх регіонах України, а також в Арабській Республіці Єгипет та має власні представництва в Туркменістані та Королівстві Бельгія.

На офіційному сайті компанія " Група Нафтогаз – це державна компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою нафти та газу.На офіційному сайті компанія " Нафтогаз " стверджує, що вони стоять на захисті енергонезалежності країни та слугують опорою для державного бюджету.