Найбільший платник податків: скільки грошей сплатив "Нафтогаз" за січень – лютий

Джерело:НАК "Нафтогаз"
Компанія "Нафтогаз" за січень та лютий цього року сплатила майже 13 мільярдів гривень податків. Відтак компанія стабільно залишається найбільшим джерелом надходжень держбюджету.
НАК "Нафтогаз" у період з січня по лютий сплатила до державного та місцевих бюджетів 12,7 мільярда гривень. Нині ж "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні.
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Компанія зазначила, що надходження від Групи складають 9% загальних доходів державного бюджету у період з січня по лютий 2021 року.
Згідно з даними "Нафтогаз" компанія сплатила за схожий період, у минулому 2019 році, з січня по березень понад 13,1% загальних доходів державного бюджету.
Загалом за три місяці у 2019 році Група сплатила близько 24,1 мільярда гривень податків і зборів.
Сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів, за результатами 2020 року, склав близько 142 мільярдів гривень, що складались з:
Розмір дивідендних платежів Групи постійно зростає з кожним роком. Так, до прикладу, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 мільярда гривень.