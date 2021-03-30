Карантинні виплати: як отримати 8 тисяч для ФОП

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Джерело:

Дія

До 31 грудня ФОПи можуть отримати ще одну допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Мовиться про підприємців, які постраждали від карантинних обмежень з лютого 2021 року.

З цих 8 тисяч ФОПам не доведеться платити податки ні підприємцю, ні найманим працівникам. Подати заявку на отримання допомоги необхідно упродовж 30 днів з моменту посилення у регіоні карантину.

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Отримати допомогу можна 2 способами:

  • через мобільний додаток Дія;
  • через портал Дія.

Як отримати допомогу через додаток

  • Авторизуватися у додатку Дія. Це можна зробити через Приват24, Monobank, або BankID НБ.
  • У розділі "Послуги" обрати "Отримати допомогу".
  • Тоді Дія перевірить усі дані у Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України. Метою є переконатися, що вони відповідають умовам отримання допомоги.
  • Наступний крок – ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Дізнатися його можна на сайті Міністерства та комітету цифрової трансформації.
  • Далі варто очікувати сповіщення про опрацювання заяви.

Як отримати допомогу через портал

  • Зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія у кабінеті громадянина. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.
  • У розділі "Послуги" потрібно обрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".
  • Далі Дія автоматично перевірить усі дані у Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України.
  • Згодом доведеться підтвердити поточне місце роботи.
  • Наступний крок – номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN.
  • Тоді варто перевірити та надіслати заповнену заяву.
  • Завершальний етап – очікувати повідомлення про нарахування виплат.

Зверніть увагу! Ознайомитися зі списком людей, які можуть отримати 8 тисяч від держави, можна тут.

Допомога ФОПам від держави: головне

  • 24 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
  • Повторні виплати запровадили після доручення президента Володимира Зеленського.