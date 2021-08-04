Більша частина українців вважає, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку

У липні на 4,7% більше українців почали думати, що справи в України йдуть у неправильному напрямку, проти червня. ТОП проблемами респонденти вважають війну на Донбасі, корупцію, безробіття та комунальні тарифи.

Як йдуть справи в України

68,7% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, проти 64% у червні;

16,1% – вважають, що вони йдуть у правильному напрямі, проти 20% у червні.

15,2% – важко було визначитись з відповіддю.

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ТОП проблем для України

Організатори опитування вирішили також дізнатись, що для України, на думку населення, нині є ТОП проблемами. Тож, українці могли обрати з запропонованих варіантів, а до ТОП-3 ввійшли наступні позиції:

війна на Донбасі – 63,9% респондентів зараховують проблему до ТОП-3, а 27,9% вважають проблемою №1, відзначили у КМІС;

корупція – 56,3% українців;

безробіття – 44%.

ТОП проблем для України, на думку населення / Скриншот інфографіки КМІС

Як українці ставляться до політики Зеленського

За суб’єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що проти літа 2020 року вони та їх родина зараз живуть гірше. 20,7% українців вважають, що через рік вони та їх родина будуть жити краще, однак на погіршення очікують 31,3% опитаного населення.

У липні в порівнянні з червнем стало більше тих, хто не схвалює діяльність президента України Володимира Зеленського.

56,1% – не схвалює діяльність Зеленського ;

; 29,3% – схвалює, однак, варто нагадати, що ще у червні поточного року 34,1% українців схвалювали діяльність Зеленського;

14,6 – не визначились, або відмовились відповідати на запитання.

Проведення дострокових виборів

43,2% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів,

48,7% – дострокових парламентських виборів.

Чи підтримують українці проведення дострокових виборів / Скриншот інфографіки КМІС

Як проводилось опитування

КМІС проводив опитування методом особистого інтерв'ю з 24 липня по 1 серпня 2021 року. Загалом було опитано 2 028 респондента віком від 18 років. Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5, не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.