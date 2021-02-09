Двоє з трьох українців незадоволені економічною ситуацією в країні та вважають її поганою. Детальніше читайте у матеріалі Економіки 24.

Думки українців

Згідно з опитуванням Центру Разумкова стосовно економічної сфери:

69% оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану";

26% — як "не погану і не добру";

лише 2% — як "добру" або "дуже добру".

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Варто зауважити, що лише 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 70% ж дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. Також згідно з опитуванням, українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері, зауважують у Центрі Разумкова.

Питання українцям ставили стосовного наступних сфер:

економічної ситуації в країні,

добробут родин,

довіра до політиків,

електоральна орієнтація громадян.

довіра та підтримка чинного уряду.

Економічна сфера

Прогнози українців на найближчі 3 місяці

Лише 7% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. 32% ж вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться. Так 48% і 53% українців не очікують змін у сфері економіки та добробуту.

Разом з тим, важливо зазначити, що очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року. Так у грудні 2021 року в країні протягом найближчих 3 місяців 41% опитаних очікувати погіршення, а погіршення добробуту родини — 32%.

16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% — що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 20% — що не здатна їх подолати.

Рівень добробуту

Рівень добробуту родини громадян України, згідно з опитуванням у 2021 році, був оцінений значно краще ніж сфера економіки: 43% оцінили його як "дуже" або "досить" поганий, 46% — як "не поганий і не добрий", 7% — як "добрий" або "дуже добрий".

Очікування змін у найближчі 2—3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 19 до 25%,

— зауважили у Центрі Разумкова.

Довіра до політиків

Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Стосовно рейтингу Президента України та Прем'єр-міністра, центр надав наступну статистику:

Зеленському довіряють 26,5%, не довіряють – 65,5%

Шмигалю довіряють 8%, не довіряють – 71,5%

Електоральна орієнтація громадян

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу", відмітили у Центрі Разумкова, оскільки за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Так під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков. Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі став би переможцем президентських виборів. Тож головнокомандувач у країні не змінився б, хоч і рівень довіри громадян до політика значно впав.

Довіра та підтримка чинного уряду

Згідно з опитуванням, 54% респондентів підтримали б відставку Уряду і лише 28% були б проти цього. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України й проведення дострокових виборів до Верховної Ради готові підтримати 52% опитаних респондентів. Дострокове припинення повноважень Президента України й проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% опитаних українців.

Як проводилось опитування

Опитування провели від 29 січня до 3 лютого 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". У процесі опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та півострова Крим. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.