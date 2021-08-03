650 мільярдів від МВФ на відновлення економіки: як їх розподілять між країнами

Від початку пандемії коронавірусу Міжнародний валютний фонд вже надав позику 85 країнам, загальна сума якої складає близько 130 мільярдів доларів. Також, нещодавно, Рада МВФ схвалила додаткове виділення коштів для підтримки світової економіки.

МВФ виділить кошти у формі спеціальних прав запозичення (СПЗ/SDR) на суму, яка еквівалентна 650 мільярдів доларів (близько 456 мільярдів СПЗ). У виданні The Economist вважають, що це великий крок у правильному напрямку. Однак, враховуючи серйозність пандемії та можливості МВФ з кредитним потенціалом у 1 трильйон доларів, можна було очікувати більшого.

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Як розподілять СПЗ та коли їх чекати

, що розподіл СПЗ – звичний інструмент для боротьби з кризою. Так у 2009 році МВФ виділив СПЗ, які були еквівалентні 250 мільярдам доларів.

2 серпня Рада керівників МВФ схвалила виділення з резерву 650 мільярдів доларів для ліквідності світової економіки, однак, загальний розподіл СПЗ запозичення набере чинності 23 серпня 2021 року.

СПЗ будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їх квотам у Фонді. Україна пропорційно до своєї квоти може отримати 2,7 мільярда доларів. Варто зауважити, що використання цих коштів не прив’язане до якихось умов, а відсоткова ставка складає 0,05%, тобто мінімальна та немає дедлайну, до якого необхідно повернути гроші.

Внески на суму близько 15 мільярдів доларів вже допомогли розширити можливості МВФ допомагати бідним країнам. Також у Фонді закликають до добровільного спрямування частини нових СПЗ біднішим країнам, щоб в сукупності вони отримали 100 мільярдів доларів через Трастовий фонд МВФ.

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Чому бідні країни отримають менше

Оскільки, як зазначалось вище, СПЗ будуть розподілені пропорційно квотам, то це означає, що багаті країни отримають більше ніж половину асигнувань, а країни з низькими доходами – всього 3,2% від загальної суми, що еквівалентно 21 мільярди доларів.

У виданні The Economist вбачають у такому розподілення СПЗ несправедливість стосовно бідніших країн, оскільки, їм важче боротись з епідемією та вони постійно зіштовхуються з новими варіантами коронавірусу без достатньої кількості вакцин.

У Фонді закликають країни, яким не особливо потрібні додаткові ресурси, пожертвувати деякі зі своїх нових СПЗ біднішим країнам, щоб виправити дисбаланс між розподілом ресурсів.

Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Дані з Вікіпедії Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Блокування з боку США виділення СПЗ

Побоювання республіканців

Варто розпочати з того, що республіканці в Конгресі США були стурбовані ініціативою МВФ та піддавали її критиці. На їх думку, подібне нарахування СПЗ мало допоможе бідним країнам, однак цілком може принести несподівану вигоду таким країнам, як Китай чи Росія.

Однак, аналітики The Economist вважають, що такі країни, навряд чи, будуть широко використовувати свої СПЗ. Зазначаючи, що більш адресна допомога, ймовірно, також зіткнулася б з політичними перешкодами.

Адміністрація Байдена виступає "за"

Нині адміністрація Джо Байдена виступає "за", а згода Конгресу не потрібна, оскільки 650 мільярдів доларів – це трохи менше суми, для виділення якої необхідно було б заручитися підтримкою американського парламенту.

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Чому країнам потрібні СПЗ: прогноз МВФ

У МВФ вважають, що в найближчі п’ять років світова економіка, ймовірно, зіткнеться з браком резервних активів, розмір яких становитиме від 1,1 до 1,9 трильйона доларів. Саме тому додаткова резервна подушка повинна підвищити рівень довіри на ринках та знизити ризик того, що відтік іноземної валюти призведе до криз платіжного балансу.

Додаткові резерви можуть виявитися особливо корисними, якщо стрімке відновлення економіки призведе до вищих відсоткових ставок в США. Це може спровокувати відтік грошей і послабити валюти бідних країн, що призведе до погіршення фінансових умов і підвищення імпортних цін.

Також, на думку аналітиків The Economist, новий розподіл дасть урядам більше можливостей використовувати свої валютні резерви для імпорту харчових продуктів або вакцин.