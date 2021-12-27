6,5 мільйона українців отримали банківські картки у межах "єПідтримки"

27 грудня 2021 , 23:57
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Джерело:

Урядовий портал

Вже 6,5 мільйонів українців скористали програмою "єПідтримка". На реалізацію проєкту наразі спрямували 3 мільярди гривень.

Перша віцепрем'єр міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що у 2022 році програму модифікують відповідно до потреб захисту економіки.

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Зокрема, люди віком 60+ отримають можливість купувати ліки.

6,5 мільйона українців вже отримали банківські картки, 5,5 мільйона сформували заявки і вже близько 3 мільярдів гривень спрямовано на реалізацію програми,
– заявила Свириденко.

Надалі програму вдосконалюватимуть відповідно до попиту та того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. У майбутньому проєкт підлаштовуватимуть під потреби економіки та нові виклики.

"Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої – стимулювання попиту через допомогу людям", – підсумувала Свириденко.

"єПідтримка" стартувала

  • Проєкт "єПідтримка" в Україні офіційно стартував 19 грудня – у День святого Миколая.
  • У Мінцифрі запевнили, що таку інноваційну послугу технічно впроваджують у світі вперше.
  • Тисячу гривень зможуть отримати усі українці, які повністю пройшли процедуру вакцинації.
  • Програма реалізується у додатку "Дія". Тисячу гривень людина має витратити упродовж 4 місяців. Далі рахунок заблокують.

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