6,5 мільйона українців отримали банківські картки у межах "єПідтримки"
Джерело:Урядовий портал
Вже 6,5 мільйонів українців скористали програмою "єПідтримка". На реалізацію проєкту наразі спрямували 3 мільярди гривень.
Перша віцепрем'єр міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що у 2022 році програму модифікують відповідно до потреб захисту економіки.
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Зокрема, люди віком 60+ отримають можливість купувати ліки.
6,5 мільйона українців вже отримали банківські картки, 5,5 мільйона сформували заявки і вже близько 3 мільярдів гривень спрямовано на реалізацію програми,
– заявила Свириденко.
Надалі програму вдосконалюватимуть відповідно до попиту та того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. У майбутньому проєкт підлаштовуватимуть під потреби економіки та нові виклики.
"Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої – стимулювання попиту через допомогу людям", – підсумувала Свириденко.
"єПідтримка" стартувала
- Проєкт "єПідтримка" в Україні офіційно стартував 19 грудня – у День святого Миколая.
- У Мінцифрі запевнили, що таку інноваційну послугу технічно впроваджують у світі вперше.
- Тисячу гривень зможуть отримати усі українці, які повністю пройшли процедуру вакцинації.
- Програма реалізується у додатку "Дія". Тисячу гривень людина має витратити упродовж 4 місяців. Далі рахунок заблокують.
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